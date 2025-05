Multas de hasta US$1000 en el Día de las Madres: la flor de México para hacer regalos que está prohibida en EE.UU.

El Día de las Madres está próximo a celebrarse en Estados Unidos. Ante la fecha, en la que se incrementa la importación de flores como regalos y el cruce de viajeros con arreglos elaborados con ciertos tipos de plantas, los especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advierten sobre las prohibiciones.

La flor de México para regalar en el Día de las Madres que está prohibida en EE.UU.

En un reciente comunicado de la oficina de El Paso, en Texas, se dio a conocer que actualmente se trabaja en los puertos de entrada que están ocupados esta semana con las importaciones personales y comerciales de flores para el Día de las Madres, que se celebra en México el 10 de mayo, y en Estados Unidos el 11 de mayo.

Estados Unidos prohíbe la entrada de crisantemos desde México para evitar la propagación de una enfermedad de la planta Andrea Rankovic - Freepik

La importación del crisantemo suele estar restringida en Estados Unidos. La entrada de esta flor está prohibida a través de puertos de pasajeros cuando se importa desde México, y la medida ayuda a detener la propagación de hongos dañinos como la roya blanca del crisantemo, una enfermedad que podría afectar a los productores nacionales.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), refiere que la roya blanca del crisantemo u óxido blanco, es una enfermedad fúngica grave que daña las plantas y especies afines, y puede propagarse rápidamente en invernaderos y viveros.

La CBP también advierte sobre ciertos rellenos de ramos que pueden ser problemáticos. Por ejemplo, la Murraya (o jazmín naranja), que puede ser portadora del psílido asiático de los cítricos, una plaga que amenaza los cultivos de esta especie.

“Si algún ramo incluye follaje infestado, el arreglo completo será confiscado en la frontera”, destaca la agencia.

La agencia también explica que las plantas destinadas al cultivo deben contar con los permisos correspondientes, y no se permite la tierra de México debido al riesgo de plagas transmitidas por el suelo.

Los especialistas de agricultura de la CBP hacen una revisión de toda la importación de flor que llega a los puertos de entrada de EE.UU. CBP

“Para evitar posibles sanciones civiles o penales y ayudar a prevenir la introducción de plagas y enfermedades en el ecosistema estadounidense, los viajeros siempre deben declarar todo lo adquirido en el extranjero a los oficiales y especialistas agrícolas de la CBP”, precisa la dependencia.

La agencia también señala que las rosas y claveles pueden ingresar tras una inspección.

Qué hace la CBP con las flores que entran a EE.UU.

Los especialistas de agricultura revisan que las flores estén libres de insectos, plagas y enfermedades que podrían perjudicar las industrias agrícola y floral de Estados Unidos. El minucioso proceso implica sacudir las flores y usar cuidadosamente lupas y microscopios.

Cuando se detectan plagas o enfermedades, la CBP las envía al Departamento de Agricultura, donde expertos emplean imágenes digitales y otras tecnologías avanzadas para identificarlas con precisión.

“Esta es siempre una de las semanas más ocupadas del año para los especialistas agrícolas de la CBP. Normalmente, observamos un aumento en el número de importaciones florales que llegan a los puertos de entrada de la zona”, comentó Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo de la CBP en El Paso.

Los especialistas agrícolas de la CBP examinan meticulosamente todas las flores y plantas que entran a Estados Unidos Ozzy Trevino - CBP

Para proteger los cultivos y el medio ambiente de Estados Unidos, ciertas flores, plantas y tierra no pueden cruzar la frontera. Estas restricciones se implementan para prevenir la propagación de especies invasoras y enfermedades que pueden dañar los cultivos y resultar en costosas medidas de contención.

Los artículos prohibidos que no sean declarados por los pasajeros son confiscados y desechados por los especialistas agrícolas de la CBP. Aunado eso, se pueden imponer sanciones civiles por no declarar productos prohibidos, que pueden alcanzar hasta los 1000 dólares por primera infracción en cantidades no comerciales.

En caso de que se determine que los artículos son para uso comercial, las infracciones se impondrán a una tasa mucho mayor, destaca la dependencia.