Qué visa tengo que solicitar para ir al Mundial 2026 en EE.UU. si soy colombiano

A medida que se acerca el Mundial de la FIFA del año 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, los aficionados se preguntan por las visas necesarias para asistir. Esto es lo que deben considerar los colombianos.

Visa y pasaporte: lo que deben tener los colombianos para ir al Mundial 2026

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de EE.UU, los aficionados extranjeros que vayan a ir al Mundial a presenciar partidos en ese país, ya sean colombianos o de otras naciones, deberán tener la visa correspondiente y una serie de documentos adicionales.

Los fanáticos colombianos necesitarán una visa B1/B2 para ingresar a Estados Unidos durante el Mundial de la FIFA 2026

En cuanto a los originarios de Colombia, necesitarán una visa de visitante estadounidense válida (B1/B2) para viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA.

Sumado a ello, deberán contar con un pasaporte válido por seis meses más allá de su estancia prevista en el país.

Los requisitos de Canadá y México para los fanáticos de Colombia

El mundial del 2026 tiene la particularidad de que se jugará en tres países, además de EE.UU., tanto México como Canadá serán anfitriones del torneo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

De acuerdo a Passport Index, los colombianos que pretendan ir a México a presenciar algún partido de la competición deben saber que:

Las personas que cuenten con una visa estadounidense vigente y de entradas múltiples pueden ingresar a México por un período de hasta 180 días sin requerir un permiso mexicano extra

Colombianos que no tengan una visa de EE.UU. podrán entrar a México sin permisos adicionales por turismo, negocios, estudios o tránsito, siempre y cuando la estancia sea menor a 180 días

Además, todos los viajeros que entren a México deben completar la Tarjeta de Turista (oficialmente Forma Migratoria Múltiple), ya que es un requisito obligatorio

El mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio DAN MULLAN� - POOL�

Según el Gobierno de Canadá (IRCC), los colombianos deben contar con una Visa de visitante (Visitor Visa), que deberán tramitar con antelación en la embajada o consulado canadienses de su ciudad.

¿Tener entrada para el Mundial garantiza la visa americana?

Ya sean colombianos u originarios de otro país, los fanáticos del fútbol deben saber si contar con entradas para los partidos del Mundial garantiza la aprobación de una visa de Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA: “Tener un boleto para la Copa Mundial 2026 no garantiza la emisión de una visa o la admisión a Canadá, México o Estados Unidos".

Los aficionados que ya cuenten con entradas deben saber que esto no les garantiza la emisión de visas americanas Creada con IA de Freepik - Creada con IA de Freepik

También señaló que no se requiere haber comprado una entrada para iniciar el trámite de la visa, del mismo modo que conseguir el permiso de ingreso al país no garantiza poder adquirir o recibir un ticket.

“La visa puede solicitarse en cualquier momento, sin relación con el proceso de venta de boletos”, explicó la organización internacional de fútbol.

Además, remarcó que si la persona que posee una entrada no obtiene la visa o la autorización de viaje correspondiente, o si se le niega el acceso al país por no cumplir con los requisitos, “no podrá reclamar ningún tipo de reembolso o compensación a FIFA Ticketing”.