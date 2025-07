Mundial de Clubes define a sus aspirantes al título con una final adelantada

El Mundial de Clubes de Estados Unidos definirá entre martes y miércoles a los aspirantes al título con un duelo mata a mata entre dos de los grandes candidatos a la primera corona del renovado torneo de la FIFA, el PSG y el Real Madrid, últimos hogares de Kylian Mbappé.

Pero en la otra llave semifinal hay un equipo deseoso de quitarse el apodo de "patito feo", el Fluminense de Rio de Janeiro, que promete dar batalla -y una nueva sorpresa- en nombre del fútbol sudamericano ante un Chelsea con ganas de retomar vuelo.

Los dos últimos campeones europeos se sacarán chispas el miércoles en el MetLife Stadium, el estadio a las afueras de Nueva York que albergará la final del certamen el 13 de julio y también la de la Copa del Mundo de selecciones de 2026.

El pulso de alto voltaje entre españoles y franceses tendrá un condimento especial: reencontrará a Mbappé con el equipo parisino, al que abandonó precisamente para la temporada en que el PSG acabó alzando su anhelada primera Liga de Campeones de Europa.

Pero el astro francés, de 26 años, puede no llegar en su máximo nivel a causa de las secuelas de la fuerte gastroenteritis que lo marginó de toda la fase de grupos.

- ¿Reencuentro con tensión? -

El atacante debutó en el Mundial en el triunfo ante Juventus (1-0) en octavos y marcó su primera diana, y la 44 de la campaña actual, en la sufrida victoria ante Borussia Dortmund (3-2) en cuartos de final.

En ambos cotejos empezó en el banco y su lugar fue ocupado por la revelación del torneo, el canterano Gonzalo García, de 21 años, uno de los artilleros junto a los eliminados Ángel Di María (Benfica) y Marcos Leonardo (Al Hilal) con cuatro tantos.

"Todavía no está perfecto, no al 100%, pero está cada día mejorando", dijo Xabi Alonso, que busca su primera final en su primera competición como timonel merengue, sobre el campeón del mundo francés.

Miembro de honor de Les Parisiens entre 2017 y 2024, Mbappé se reencontrará con sus excompañeros pero también con Luis Enrique, el entrenador que pronosticó que su escuadra brillaría sin la estrella francesa.

"Sin él seremos mejores. No tendremos un jugador que haga 40 o 50 goles, pero los haremos entre todos", vaticinó el español en su miniserie "Luis Enrique: No tienes ni p*** idea". El exseleccionador de La Roja lanzó otro dardo, quizás direccionado a su exjugador, quien dejó París como agente libre, para furia de la directiva, recién ganó la Champions al humillar al Inter de Milán (5-0) el 31 de mayo en Múnich. "Creo que nosotros demostramos que tenemos estrellas y están en función del equipo, y no al revés", sostuvo. ¿Habrá diplomacia o tensión cuando vuelvan a verse las caras en un duelo al que los franceses llegan con la defensa diezmada, tras las expulsiones de Willian Pacho y Lucas Hernández en el triunfo ante el Bayern (2-0)? - Volverse cisne - Donde apenas habrá tirantez deportiva será en el choque que abrirá las semifinales el martes también en el MetLife Stadium, la casa de los New York Giants del football americano con capacidad para 82.500 personas. El Fluminense de Thiago Silva, tan imperial en la defensa como en sus tiempos mozos, espera protagonizar un nuevo bombazo en el Mundial tras eliminar en octavos al Inter de Milán (2-0) y luego al Al Hilal, verdugo del Manchester City (4-3) en la ronda de los 16 mejores. Dueño de la cuenta bancaria más modesta de los cuatro semifinalistas, el campeón de la Copa Libertadores de 2023 es la prueba viviente de que en el fútbol David puede vencer a Goliat. "Este patito feo pierde de lejos frente a estos clubes en términos financieros. Pero en el campo es otra historia, son once contra once y va a ganar quien lo desee con más fuerza. Y nosotros lo deseamos más", dijo el técnio brasileño Renato Portaluppi. Liderado por Thiago Silva, de 40 años, y el polifuncional atacante colombiano Jhon Arias, el Flu pretende hundir el resurgimiento del Chelsea, el club que más ha gastado en Europa desde la llegada de su nuevo propietario estadounidense, Todd Boehly, en 2022. Pero no será una labor fácil. Aunque su fútbol no flecha de inmediato, Enzo Maresca ha conseguido exprimir la magia del creativo británico Cole Palmer y darle rodaje a una nómina talentosa, en la que sobresalen el argentino Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo. "La energía del Fluminense en esta competición ha sido muy alta", dijo el estratega italiano tras vencer 2-1 al Palmeiras de Sao Paulo en cuartos. "Están bien organizados y tienen muy buenos jugadores". raa/das