Mundial de Qatar: cómo es el increíble crucero donde se alojarán las mujeres de los jugadores ingleses

Las mujeres de los futbolistas ingleses que formarán parte de la selección que irá al Mundial de Qatar 2022 se hospedarán durante todo el torneo en el crucero MSC World Europa, conocido también como “palacio flotante” por los lujos que posee.

El enorme barco tirará amarras en el puerto de Doha y, mientras los jugadores se concentran en las competiciones, sus esposas y novias disfrutarán de todas sus modernas instalaciones, desde restaurantes, a piscinas, salones de belleza y hasta su propio centro comercial.

Se espera que entre las huéspedes estén la modelo Anna Modler, de 24 años, en pareja con el defensor Eric Dier; la azafata Georgina Irwin, de 26 años, quien está comprometida con el portero Aaron Ramsdale; la novia de Phil Foden, Rebecca Cooke, de 22 años; y Fern Maguire, de 27 años, esposa de Harry Maguire.

¿Cómo es por dentro el crucero?

El crucero está valuado en 1000 millones de dólares y tiene capacidad para más de 6700 pasajeros. Cuenta con seis piscinas, gimnasio, salones de juegos, 14 jacuzzis el aire libre y con vista al mar, salones de belleza, spa, una zona Sportplex para jugar baloncesto, una pista de patinaje sobre ruedas, auditorios, restaurantes, bares y muchos otros atractivos más con los que las huéspedes podrán entretenerse mientras esperan por cada partido de la Copa del Mundo.

El impactante MSC World Europa estará estacionado en Doha durante el Mundial de Qatar Daily Mail

También hay un increíble tobogán para ir de un piso a otro llamado The Venom Drop, que es el más grande del mundo. Ningún otro barco tiene algo así.

La gente hospedada en el MSC World Europa puede subirse al tobogán para bajar de un piso a otro Daily Mail

“El barco es un lugar increíble para quedarse. Es como un palacio flotante, razón por la que muchas de las esposas y familias de los jugadores compraron rápidamente los paquetes que organizó la Asociación de Fútbol”, le dijo una fuente a The Sun.

Eso sí, los jugadores no podrán subir a bordo para evitar contagios de Covid-19, por lo que se hospedarán en el también lujoso hotel Souq Al Wakra de Doha.

El MSC World Europa tiene varias zonas de juegos, incluso con autitos chocadores Daily Mail

Las restricciones de Qatar que sí podrán romperse en el crucero

Qatar es un país muy tradicional con reglas muy rígidas para sus residentes y también para sus visitantes. El Mundial de Fútbol no será una excepción y los expertos recomiendan estar muy atentos a esto ya que ante cualquier infracción, las personas podrán recibir onerosas multas e incluso una pena de prisión.

Debido a ello, tanto los futbolistas como sus familias recibieron extensas advertencias de que se apeguen a las peticiones gubernamentales, como vestirse con modestia en público, no beber alcohol, no decir malas palabras, evitar gritar o actuar “inapropiadamente” y también no tirar basura en las calles. Tampoco pueden tomarse fotografías frente a los edificios de Gobierno.

El crucero cuenta también con un importante auditorio donde se brindarán diversos shows todas las noches Daily Mail

“La FIFA dejó poco espacio para la duda. Han sido muy claros acerca de las reglas y tienen la responsabilidad con los jugadores y sus familias de asegurarse de que conozcan las leyes y costumbres locales. No pueden, y no tolerarán, ninguna controversia o incidente que podría y debería haberse evitado con una buena planificación”, dijo otra fuente también a The Sun.

Estas reglas cambiarán cuando estén a bordo del MSC World Europa: “Debido al hecho de que el barco está en alta mar, los huéspedes pueden tomar una copa y divertirse sin tener que preocuparse por infringir las estrictas reglas de Qatar”, mencionó el mismo.

