Mundial Qatar 2022: la extraordinaria máquina que “dibuja” a los jugadores en la cerveza

Qatar es reconocido como uno de los países líderes en tecnología e innovación. Por eso no sorprende que la sede del Mundial de 2022 logró cumplir con la meta de tener todos los estadios listos para la inauguración, además de ubicarlos a una hora de distancia entre sí. Un hecho nunca antes visto que lo convierte en el “más compacto de la historia”.

La organización implicó la construcción de seis nuevos estadios para completar las ocho sedes. Por si fuera poco, siete de ellos cuentan con una tecnología revolucionaria que mantiene bajo control la temperatura dentro del estadio, garantizando que los jugadores no sufran las condiciones habitualmente agobiantes en Qatar.

Un aficionado muestra las cervezas personalizadas en Qatar

Los aficionados que están llegando a Qatar para seguir a sus selecciones y han comenzado a documentar la experiencia del primer Mundial en Medio Oriente. El usuario sobrino_pilsener mostró en TikTok la tecnología que utilizan en la sede para servir las cervezas y un detalle que las vuelve únicas.

En el clip que tituló “cosas que solo ves en Qatar” se ve cómo pide la cerveza a través de una pantalla, pero eso no es lo innovador, sino la posibilidad de personalizarlas con la cara de un par de futbolistas muy populares en el mundo, también por su vínculo con Qatar.

En la pantalla, aparecen como opciones Lionel Messi y Neymar, los dos futbolistas del París-Saint Germain, propiedad de Qatar Investment. La magia sucede cuando, tras elegir al argentino, la máquina dibuja su cara sobre la espuma de la cerveza. La felicidad del “sobrino pilsener” es evidente en el clip.

Aunque es sorprendente lo rápido que despacha la cerveza personalizada, no es una máquina que Qatar lanzó, es el mismo mecanismo de impresión en 3-D que desde hace varios años permite a los baristas imprimir caras en tazas de café en muchos establecimientos alrededor del mundo. “Invirtieron en eso pero no en su equipo”, comentó un usuario en referencia a la derrota de Qatar contra Ecuador en el partido inaugural del Mundial. Pero otros no se mostraron tan sorprendidos: “Parece más Tevez, pero vamos Messi”.

Un tiktoker muestra la sala exclusiva en el hotel del patrocinador del Mundial

Un usuario lo cuestionó sobre la prohibición para beber alcohol en Qatar y el tiktoker, que viajó al Mundial patrocinado por una marca de cerveza, respondió: “Solo puedes tomar dentro de tu hotel, en el hotel que estoy hay todo para que no tengas que salir para nada”.

El hotel al que hace referencia es el de la cerveza que patrocina el Mundial de Qatar 2022 y como documentó en otro clip, se han esmerado en que sus invitados disfruten al máximo la experiencia. Al ingresar, cada aficionado recibe un kit de ropa personalizada: camiseta, gorra y buzo.

Además, en el piso 15 del complejo han ambientado todo un piso para el disfrute de los aficionados con refrigeradores de cerveza, una mesa de billar y otros juegos. Los seguidores emocionados han compartido la alegría del tiktoker: “Es el paraíso”.

Tras la polémica por la repentina prohibición a la venta de cervezas en los estadios y los alrededores, el patrocinador publicó un tuit con un toque de humor para calmar los ánimos y anticipó quién se quedará con todo el producto que no podrán vender en las sedes: “Nuevo día, nuevo tuit. El país ganador se queda con las cervezas. ¿Quién las obtendrá?”.

LA NACION