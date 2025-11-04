Murió Dick Cheney, el poderoso vicepresidente de George Bush

WASHINGTON.— Dick Cheney, figura clave en la invasión estadounidense de Irak en 2003 y considerado por los historiadores presidenciales como uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos, falleció a los 84 años, según informó su familia en un comunicado el martes.

Cheney murió la noche del lunes a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular, indicó su familia.

Cheney, de carácter discreto pero firme, sirvió a los presidentes Bush padre e hijo. Excongresista de Wyoming, primero dirigió las fuerzas armadas como secretario de Defensa durante la Guerra del Golfo Pérsico bajo la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993), y luego regresó a la vida pública como vicepresidente de su hijo, George W. Bush (2001-2009).

Como vicepresidente, Cheney luchó con vehemencia por ampliar el poder de la presidencia, pues consideraba que este se había ido erosionando desde el escándalo Watergate, que provocó la renuncia de su antiguo jefe, Richard Nixon. También amplió la influencia de la vicepresidencia mediante la creación de un equipo de seguridad nacional que a menudo funcionaba como un centro de poder independiente dentro del gobierno.

En la práctica, Cheney fue el principal responsable de las operaciones de la presidencia del Bush hijo. Tuvo una influencia, a menudo decisiva, en la implementación de las decisiones más importantes para el presidente y algunas de su propio interés, todo ello mientras lidiaba con décadas de enfermedad cardíaca.

El republicano fue un firme defensor de la invasión de Irak en 2003 y estuvo entre los funcionarios del gobierno de Bush que más advirtió sobre el peligro que suponía el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Irak. Nunca se encontraron tales armas.

Además, Cheney defendió sistemáticamente las extraordinarias herramientas de vigilancia, detención e inquisición empleadas en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Años después de dejar el cargo, se convirtió en blanco de las críticas del presidente Donald Trump, especialmente después de que su hija, Liz Cheney, se convirtiera en la principal crítica republicana y analista de los desesperados intentos de Trump por aferrarse al poder tras su derrota electoral y sus acciones durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

En un anuncio televisivo para su hija el año pasado, Cheney afirmó que “en los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump". “Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde”, decía el exvicepresidente, antes muy crítico de la izquierda en Estados Unidos.

En un giro que los demócratas de su época nunca podrían haber imaginado, Dick Cheney dijo el año pasado que votaría por su candidata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales contra Trump.

Problemas de salud

Cheney padeció problemas cardíacos durante gran parte de su vida; sufrió el primero de varios infartos a los 37 años. Recibió un trasplante de corazón en 2012.

Tras cinco ataques cardíacos, Cheney pensó durante mucho tiempo que vivía con tiempo prestado y declaró en 2013 que se despertaba cada mañana “con una sonrisa en mi rostro, agradecido por el regalo de otro día”, una imagen extraña para una figura que siempre parecía estar en las barricadas.

Cheney, que vio su vicepresidencia definida por la era del terrorismo, reveló que había desactivado la función inalámbrica de su desfibrilador años antes por temor a que los terroristas enviaran remotamente a su corazón una descarga fatal.

La guerra de Irak

Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, quienes habían trabajado juntos en la Casa Blanca de Nixon, fueron figuras clave en la promoción de la invasión de Irak en marzo de 2003.

En el período previo a la guerra, Cheney sugirió que podría haber vínculos entre Irak y Al-Qaeda con los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Una comisión sobre los ataques del 11-S desacreditó posteriormente esta teoría.

Cheney predijo que las fuerzas estadounidenses serían “recibidas como libertadoras” en Irak y que el despliegue de tropas, que duraría alrededor de una década, se llevaría a cabo “con relativa rapidez... semanas en lugar de meses”.

Si bien no se encontraron armas de destrucción masiva, Cheney insistió años después en que la invasión fue la decisión correcta, basándose en la inteligencia disponible en ese momento y en la destitución del presidente iraquí Saddam Hussein.

Más de una década antes, como secretario de Defensa bajo el mandato del presidente George H.W. Bush, Cheney había dirigido la operación militar estadounidense para expulsar al ejército de ocupación iraquí de Kuwait en la primera Guerra del Golfo.

Instó a Bush padre a adoptar una postura intransigente contra Irak después de que Saddam Hussein enviara sus tropas a ocupar Kuwait en agosto de 1990. Sin embargo, en ese momento Cheney no apoyaba la invasión de Irak, argumentando que Estados Unidos tendría que actuar solo y que la situación se convertiría en un atolladero.

Debido a los largos vínculos de Cheney con la familia Bush y su experiencia en el gobierno, George W. Bush lo eligió para dirigir la búsqueda de su vicepresidente en 2000. Bush decidió entonces que el hombre que dirigía la búsqueda era el mejor candidato para el puesto.

Tras su regreso a la política, Cheney recibió una indemnización por jubilación de 35 millones de dólares de la empresa de servicios petroleros Halliburton, que había dirigido de 1995 a 2000. Halliburton se convirtió en uno de los principales contratistas del gobierno durante la guerra de Irak. Los vínculos de Cheney con la industria petrolera fueron objeto de frecuentes críticas por parte de los opositores a la guerra.

Agencias AP y Reuters