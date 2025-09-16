LA NACION

Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood (The New York Times)

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la ma

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood (The New York Times)
Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood (The New York Times)Shutterstock

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, según el diario The New York Times.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefa ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de América: ecologista, comprometido, independiente y próspero. El actor actuó en grandes clásicos, como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976).

ube/seb/mr/val

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Lejos de Univision y en un programa en inglés junto a su hija Paola
    1

    La nueva vida del periodista Jorge Ramos: lejos de Univision y en un programa en inglés junto a su hija Paola

  2. El peligroso cóctel que se puede volver más explosivo en los próximos años
    2

    La espiral de violencia política sacude a EE.UU.: el peligroso cóctel que amplifica los riesgos para los próximos años

  3. La ley de la TSA en Illinois que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos
    3

    La ley de la TSA en Illinois que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

  4. Los conductores que serán multados por vender su vehículo y no respetar un paso clave
    4

    En Texas: los conductores que serán multados por vender su vehículo y no respetar un paso clave

Cargando banners ...