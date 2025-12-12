Naves de EE. UU. volaron cerca de Venezuela en las últimas semanas

Aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia estadounidenses volaron cerca de las costas venezolanas en las últimas semanas, según un análisis de la AFP, en medio de crecientes temores de una intervención armada en el país caribeño.

Washington desplegó en agosto una flota de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental en una veintena de ataques contra embarcaciones.

El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.

Según datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 analizados por la AFP, dos aviones F/A-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de 40 minutos el martes, acercándose a poco más de 35 kilómetros de la costa.

Ese mismo día, un dron de vigilancia de largo alcance realizó repetidas pasadas durante varias horas a lo largo de un tramo de 800 kilómetros del mar Caribe.

El viernes por la mañana se produjo otro vuelo de drones a gran altitud en la misma zona.

Además, entre finales de octubre y finales de noviembre, se han producido cinco vuelos de bombarderos B-1 y B-52 y dos vuelos de F/A-18 a 40 kilómetros de la costa venezolana.