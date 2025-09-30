Calendario de pago de SNAP en Nevada en octubre 2025: cuándo se depositan los cupones de alimentos

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya tiene disponible el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025 en el estado de Nevada. Con este cronograma, los beneficiarios pueden anticipar las fechas en que recibirán sus depósitos y planificar mejor sus gastos en alimentos y productos de primera necesidad.

Cuándo se paga SNAP en Nevada en octubre de 2025

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los depósitos de SNAP en Nevada se distribuyen entre el 1.º y el 10.º de cada mes, de acuerdo con el último dígito del año de nacimiento del beneficiario. El calendario para octubre de 2025 queda de la siguiente manera:

SNAP se entrega con base en lo establecido por cada estado (Freepick@gusev) GUSEV IGOR VLADIMIROVICH

Los pagos de los cupones alimentarios para el Estado Plateado se hacen con base en el último dígito del año de nacimiento del beneficiario de la ayuda federal. El calendario queda de la siguiente manera:

El último dígito del año de nacimiento termina en 1: los beneficios están disponibles a partir del día 1 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 2: los beneficios están disponibles a partir del día 2 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 3: los beneficios están disponibles a partir del día 3 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 4: los beneficios están disponibles a partir del día 4 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 5: los beneficios están disponibles a partir del día 5 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 6: los beneficios están disponibles a partir del día 6 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 7: los beneficios están disponibles a partir del día 7 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 8: los beneficios están disponibles a partir del día 8 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 9: los beneficios están disponibles a partir del día 9 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 0: los beneficios están disponibles a partir del día 10 de cada mes.

Cómo afiliarse a SNAP en Nevada

Para las personas de Nevada que aún no forman parte del programa federal de ayuda alimentaria, pueden solicitar unirse a SNAP a través de internet o de forma directa al acudir a una oficina local.

Los pagos de SNAP en Nevada correspondientes a septiembre 2025 van de los US$292 hasta US$1756 (Freepick/@mrsiraphol) (Freepick/@mrsiraphol)

Las oficinas del programa en el estado se ubican en:

2533 North Carson Street, Suite 200, Carson City, NV 89706-0240

700 Belrose Street, Las Vegas, NV 89107-2235

Según Benefits ChekUP, posteriormente de enviar la solicitud, personal de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS, por sus siglas en inglés) se contactará por teléfono para continuar con el proceso. En caso de cumplir con los requisitos para pertenecer a SNAP en el estado, se enviará por correo tradicional la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés) donde recibirá el pago mensual correspondiente.

El proceso de solicitudes para los nuevos miembros tardan hasta 30 días después de que se inició el trámite.

Requisitos para ser parte del programa SNAP en Nevada

Según el medio, los requisitos para poder aplicar a SNAP en el Estado Plateado son:

Las familias con recursos e ingresos limitados pueden formar parte del SNAP (Pexels/Anna Shvets)

Ser residente de Nevada

Ser ciudadano de Estados Unidos

Cumplir con los límites de ingresos mensuales por familia

Contar con un número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés) vigente

Las personas de bajos recursos, que están desempleadas o que trabajan a tiempo parcial menos de 20 horas a la semana, que no tienen un hogar, son mayores de 60 años o que padecen alguna discapacidad como ceguera, son candidatos a recibir el apoyo gubernamental para comprar alimentos y productos de primera necesidad, de acuerdo con División de Servicios Sociales de Nevada (DSS, por sus siglas en inglés).