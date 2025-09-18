¿Vuelve la fiebre del oro a Estados Unidos?: el “descubrimiento más importante del siglo” hecho en Nevada

La corporación minera Barrick aseguró haber encontrado el yacimiento de oro más importante del siglo con el proyecto Fourmile, en Nevada. La evaluación económica preliminar confirmó su potencial de exploración. Para la compañía podría convertirse en un proyecto multigeneracional y uno de los más rentables del mundo.

Barrick confirmó recientemente que el proyecto Fourmile es “uno de los mayores descubrimientos de oro del mundo". La empresa remarcó que los resultados de la evaluación económica preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) de 2025, junto con los recursos minerales de 2024, demostraron que el sitio combina la ley, escala y potencial de exploración. En minería, ley se refiere a la concentración de oro que contiene la roca mineralizada.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, afirmó que el proyecto de Fourmile se perfila para ser multigeneracional. “Con los resultados de las perforaciones exploratorias en curso, esperamos duplicar el recurso para finales de este año”, manifestó, de acuerdo con un comunicado oficial.

Las estimaciones actuales consideran que el yacimiento tiene un potencial de exploración de 32 a 34 millones de toneladas con ley de 15 a 16 gramos por tonelada. “Como resultado, Fourmile compite rápidamente por ser el descubrimiento de oro más grande y de mayor ley de este siglo”, remarcó el director ejecutivo de Barrick.

En ese sentido, durante su intervención en el Foro Minero de las Américas en Colorado Springs, Bristow afirmó que la evaluación posiciona a la firma para ubicarse entre los 10 principales productores de oro a nivel mundial.

“Muy pocos proyectos en el mundo hoy en día pueden ofrecer esta combinación. Fourmile es uno de esos raros descubrimientos que tiene el potencial de redefinir la curva de costos de la industria”, consideró Bristow.

Planes de exploración para el gran yacimiento de oro

La compañía busca evaluar el potencial completo del activo. Para eso, ampliará su flota actual de 16 plataformas de superficie a más de 20, con aproximadamente 75 millas (120 km) de perforación direccional de superficie planificada para 2026.

El objetivo es lograr una separación de perforación de 33 a 38 yardas (30 a 35 metros) para recursos indicados y de 87 a 98 yardas (80 a 90 metros) para recursos inferidos. Es decir, 230 millas (370 km) de perforación de superficie y 50 millas (80 km) de perforación subterránea para fines de 2028.

Al mismo tiempo, Barrick tramita los permisos para la rampa de exploración en Bullion Hill, con la expectativa de iniciar la construcción del portal de acceso y el desarrollo subterráneo en 2026.

Además, continúa el proyecto multipropósito Goldrush, que busca extender la infraestructura subterránea hasta el límite con el yacimiento Fourmile. Este trabajo permitirá realizar perforaciones en las zonas más profundas del depósito a partir de 2027, clave para medir el verdadero potencial de la mina.

De cara a 2029, la compañía prevé tener listos 21 millas (34 kilómetros) de galerías, lo que conectará Bullion Hill con Goldrush y dejará a la mina preparada para una primera fase de prueba de producción.

Cuando Fourmile empiece a aportar mineral, esperan que sirva para reemplazar parte del oro de menor ley, actualmente de 0,06 onzas por tonelada (1,8 gramos por tonelada), que alimenta a las plantas de procesamiento Carlin-Cortez.