Diez cosas que ya no se pueden hacer en Las Vegas y por qué cambiaron las reglas

Las Vegas ha cambiado profundamente con el paso de los años. Muchas de las costumbres que alguna vez definieron a la ciudad —y que llamaron la atención de millones de turistas— ya no existen, desde bebidas gratis y bufetes económicos hasta espectáculos icónicos y máquinas tragamonedas con monedas reales.

Cuáles son las 10 cosas que ya no se pueden hacer en Las Vegas

Desde la apertura de los primeros casinos en la década de 1940, Las Vegas ha transformado su modelo turístico y de entretenimiento. De acuerdo con Fodors, estas son 10 experiencias que ya no forman parte de la vida cotidiana en la ciudad ubicada en el estado de Nevada:

1. Comida y bebida gratis

En los años 90, era común que los hoteles ofrecieran cócteles de camarón al hacer el check-in y bebidas gratuitas a los jugadores de tragamonedas. Hoy, la mayoría debe pagar por sus consumos, incluso mientras apuesta.

Ya no se pueden conseguir bebidas gratis en los casinos de Las Vegas (Unsplash)

2. Bufetes 2x1

Las promociones de “compra uno y llévate otro gratis” en bufetes desaparecieron. Actualmente, estos restaurantes son más exclusivos y costosos, con precios que oscilan entre US$50 y US$60 por persona.

3. La erupción del volcán de The Mirage

El famoso volcán frente al hotel The Mirage, que entraba en erupción cada noche, se presentó por última vez en 2024, poco antes del cierre definitivo del resort.

4. Check-in temprano sin costo

Acceder a la habitación antes del horario oficial ya no es gratuito. Muchos hoteles cobran hasta US$60 adicionales por ingresar antes de las 15.00 o 16.00 hs.

5. El espectáculo de piratas

El show gratuito del Treasure Island Hotel and Casino, conocido como La batalla de Buccaneer Bay, terminó en 2013 tras dos décadas. Los rumores sobre su regreso en 2026 fueron desmentidos.

6. Mejoras de suite por apostar

Antes, gastar cierta cantidad en mesas y tragamonedas podía significar una mejora gratuita de habitación. Esa práctica ya no existe.

7. Fumar dentro de los casinos

Desde enero de 2025, está prohibido fumar cigarrillos y puros en los casinos, que ahora son espacios libres de humo en todo Nevada.

8. Espectáculos con animales

El Jardín Secreto y Hábitat de Delfines de The Mirage, encabezado por Siegfried y Roy, cerró antes del fin del hotel. Tras el ataque de un tigre blanco a Roy, los espectáculos fueron cancelados definitivamente.

9. Fotos informales con artistas callejeros

Aunque aún es posible tomarse fotos, muchos artistas callejeros exigen pagos elevados y algunos adoptan actitudes agresivas, lo que ha reducido esta práctica.

10. Monedas reales en las máquinas tragamonedas

Las tragamonedas ya no entregan premios en monedas. En su lugar, los ganadores reciben tickets impresos que se canjean en las cajas del casino.

Nuevas leyes para 2026 en Las Vegas

Desde el 1° de enero de 2026, Nevada implementó diversas leyes aprobadas por la Legislatura estatal, con impacto directo en Las Vegas.

Los cambios abarcan seguridad pública, justicia penal, seguros de vivienda, campañas electorales, reparto de comida y derechos laborales.

Ya no hay mejoras de suites en los hoteles en el Strip de Las Vegas (Unsplash)

Entre las más relevantes se encuentra la Assembly Bill 4, que introdujo una revisión integral del marco penal, modificando definiciones de delitos, gestión de registros judiciales y programas correccionales.

Nuevas reglas para plataformas de reparto de comida

La Assembly Bill 116 introdujo nuevos requisitos para las plataformas de reparto de alimentos en la ciudad y el estado, como la necesidad de una licencia comercial y estableció sanciones claras tanto para restaurantes como para las empresas intermediarias.

Nevada inicia el 2026 con una transformación legislativa profunda Stock en Canva

De igual manera, las aplicaciones tendrán prohibido facilitar pedidos en línea de establecimientos que no cuenten con todas las licencias comerciales para operar, expedidas por el gobierno local.