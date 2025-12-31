Las nuevas leyes que entran en vigor en Las Vegas el 1° de enero 2026: de seguridad a manejo de IA

El 1° de enero de 2026 marcará un punto de inflexión normativo en Las Vegas y, en general, en Nevada. Ese día comenzarán a regir nuevas leyes aprobadas por la Legislatura estatal que impactarán en áreas clave de la vida cotidiana: desde la seguridad pública y la Justicia penal, hasta los seguros de vivienda, las campañas electorales, el reparto de comida a domicilio y los derechos laborales.

AB4: cambios profundos en seguridad pública y Justicia penal de Las Vegas

La Assembly Bill 4 introdujo una revisión amplia del marco penal y de seguridad pública en Nevada, con modificaciones que abarcaron desde la definición de delitos hasta la gestión de registros judiciales y programas correccionales.

El Condado de Clark deberá designar zonas geográficas específicas donde la reincidencia delictiva sea crítica Grant Cai / Unsplash

El texto amplió protecciones penales, endureció sanciones en determinados casos y creó nuevas herramientas para abordar zonas con alta concentración delictiva.

Entre los ejes más relevantes de esta ley se destacan:

La ampliación de las sanciones agravadas por delitos de agresión y agresión con contacto cuando las víctimas sean consideradas “oficiales” . Esta categoría ya no solo incluye a fuerzas de seguridad tradicionales, sino también a empleados estatales o de subdivisiones políticas cuyas tareas habituales impliquen interacción con el público en servicios de bienestar o protección infantil, así como a trabajadores del sector hotelero.

. Esta categoría ya no solo incluye a fuerzas de seguridad tradicionales, sino también a empleados estatales o de subdivisiones políticas cuyas tareas habituales impliquen interacción con el público en servicios de bienestar o protección infantil, así como a trabajadores del sector hotelero. La redefinición del delito de acoso , que pasa a contemplar conductas que generen temor razonable por la seguridad inmediata de una pareja actual o pasada, incluso cuando los actos se cometan por medios electrónicos y no de forma presencial.

, que pasa a contemplar conductas que generen temor razonable por la seguridad inmediata de una pareja actual o pasada, y no de forma presencial. El endurecimiento del tratamiento penal del material de abuso infantil , al establecer que cada menor de 16 años representado en una imagen o cada representación generada por computadora constituya un delito separado.

, al establecer que cada menor de 16 años representado en una imagen o cada representación generada por computadora constituya un delito separado. La creación de un nuevo delito de categoría C cuando, durante un robo, s e causen daños intencionales a la propiedad de un comercio minorista y el valor combinado del daño o del hurto alcance los 750 dólares o más.

cuando, durante un robo, s y el valor combinado del daño o del hurto alcance los 750 dólares o más. La incorporación del secuestro , así como el intento o la solicitud de cometer ciertos actos, dentro de la definición de violencia doméstica.

, así como el intento o la solicitud de cometer ciertos actos, dentro de la definición de violencia doméstica. Nuevas restricciones al sellado automático de registros judiciales en casos vinculados con abuso o negligencia infantil, o con abuso de personas mayores o vulnerables.

en casos vinculados con abuso o negligencia infantil, o con abuso de personas mayores o vulnerables. Medidas vinculadas a salud mental juvenil , licencias de conducir restringidas para menores y la creación de programas correccionales alternativos orientados a la reinserción.

, licencias de conducir restringidas para menores y la creación de programas correccionales alternativos orientados a la reinserción. La exigencia de que las instalaciones de detención mantengan listas públicas y actualizadas en tiempo real con los nombres de las personas bajo custodia.

En particular, el Condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas, tendrá la obligación de adoptar ordenanzas para designar “corredores de alto riesgo”, zonas geográficas donde la reiteración de delitos represente una amenaza significativa para la seguridad pública y la economía local. En estos, los jueces podrán prohibir el ingreso de personas acusadas o condenadas por delitos menores.

AB73: campañas electorales y la obligación de revelar contenido manipulado con IA

La Assembly Bill 73 se centró en un tema cada vez más sensible en la política contemporánea: el uso de inteligencia artificial y medios sintéticos en campañas electorales. La ley, aprobada durante la 83ª Legislatura, estableció requisitos específicos de divulgación para comunicaciones vinculadas a elecciones que incluyan imágenes, audios o videos manipulados.

Entre sus puntos principales, la norma dispuso que:

Toda comunicación a favor o en contra de un candidato, partido o grupo político, o destinada a influir en el resultado de una elección, deberá incluir una advertencia clara si contiene medios sintéticos.

Esa divulgación deberá indicar de forma visible y explícita que “esta imagen, video o audio ha sido manipulado”.

En el caso de videos, el aviso deberá mostrarse durante toda la duración del contenido; en audios, tendrá que leerse al inicio, al final y, si supera los dos minutos, repetirse a intervalos regulares.

Los candidatos representados en piezas que incumplan esta obligación podrán solicitar medidas cautelares o alivio equitativo ante tribunales de distrito.

La ley excluyó de responsabilidad a proveedores de servicios de internet, emisoras, plataformas de streaming y contenidos de sátira o parodia.

AB116: nuevas reglas para plataformas de reparto de comida

La Assembly Bill 116 introdujo cambios directos en el funcionamiento de las plataformas digitales de entrega de alimentos, un sector en crecimiento constante en Las Vegas.

La norma reforzó los requisitos de licencias comerciales y estableció sanciones claras tanto para restaurantes como para las empresas intermediarias.

Las plataformas de reparto de comida tienen prohibido facilitar pedidos de locales sin licencia comercial vigente Shutterstock - Shutterstock

Entre las disposiciones centrales se incluyeron:

La prohibición de que una plataforma de delivery facilite pedidos en línea de establecimientos que no cuenten con todas las licencias comerciales exigidas por el gobierno local para operar en la dirección desde la cual preparan los alimentos.

La obligación de que los propios establecimientos se abstengan de aceptar pedidos si no cumplen con esos requisitos.

La imposición de multas civiles de hasta US$100 por cada pedido gestionado en infracción por parte del comercio.

La exigencia de que las plataformas eliminen de sus aplicaciones a los locales que hayan brindado información falsa o que operen sin licencia, dentro de un plazo de 10 días desde que reciben datos verificables.

Penalidades de hasta US$500 diarios para las plataformas que no retiren a esos establecimientos en el plazo estipulado.

AB305: límite al costo de formularios médicos para licencias laborales

La Assembly Bill 305 abordó una problemática frecuente para trabajadores que solicitan licencias amparadas por la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés): el costo de los formularios médicos requeridos por los empleadores. A partir de esta norma, se estableció un tope claro a lo que los proveedores de salud pueden cobrar.

Los aspectos clave de la ley fueron:

La prohibición de que un proveedor de atención médica cobre más de US$30 por completar un formulario de certificación exigido por un empleador bajo la FMLA.

La actualización anual de ese monto en función del Índice de Precios al Consumidor.

La obligación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada de calcular el ajuste cada año y publicar el valor actualizado en su sitio web oficial.

AB376: innovación y flexibilidad en el mercado de seguros

La Assembly Bill 376 introdujo una de las reformas más técnicas del paquete, al modernizar la regulación del seguro de propiedad en Nevada.

La norma creó un entorno controlado para fomentar la innovación sin comprometer la estabilidad del mercado.

Nevada moderniza su mercado de seguros al permitir pólizas que excluyan específicamente el riesgo de incendios forestales DAVID MCNEW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre sus disposiciones más destacadas se encontraron: