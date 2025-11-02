DMV en Nevada anunció uno de los cambios más importantes que beneficiará a todos los conductores

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV, por sus siglas en inglés) anunció un cambio que favorecerá a las personas que realicen trámites relacionados con sus automóviles. A partir del 22 de octubre del 2025, todas las transacciones se iniciarán en línea y, en varios casos, ya no será necesario acudir a sus instalaciones.

Los trámites del DMV en Nevada ahora se realizarán vía internet

El mismo 22 de octubre, el DMV de Nevada publicó un comunicado en donde señaló que todos los trámites vehiculares tendrán que comenzarse en los sitios de MyDMV o DriveNV. Las personas tendrán que acudir a las oficinas del departamento solo si es estrictamente necesario para concluir el proceso.

En sus redes sociales, el DMV publica memes sobre la alegría que les da que los ciudadanos utilicen los servicios en línea (Facebook/Nevada DMV)

Tonya Laney, directora del DMV, explicó que permitir que los usuarios realicen trámites en internet les permitirá dedicarle más tiempo y recursos a las operaciones que no se pueden solucionar a distancia.

“Sabemos que no todas las transacciones se pueden realizar en línea”, dijo Laney en el anuncio oficial. “Sin embargo, si logramos que la mayoría de las personas accedan a internet, esto tendrá un impacto significativo en la reducción de los tiempos de espera y en la mejora del acceso para quienes necesitan servicios en persona”.

De acuerdo con el DMV, en sus oficinas se han realizado más de 192 mil trámites desde julio de 2025 hasta la fecha y la mayoría de ellos fueron renovaciones de registro.

En ese mismo periodo fueron atendidos más de 118 mil individuos y el 20% de las citas programadas no se llevaron a cabo por inasistencias.

El departamento señaló que el cambio de los procesos también eliminará el problema de las citas que se quedan inconclusas por no llevar todos los documentos necesarios.

Cuáles son los trámites del DMV que se podrán realizar en línea

El comunicado del DMV aseguró que ya es posible realizar más de dos docenas de trámites desde sus páginas oficiales. Según el sitio web del departamento (el cual se puede consultar en inglés y en español), las operaciones que se pueden iniciar en línea son:

El catálogo de servicios en línea se encuentra en el sitio oficial del DMV (Nevada Department of Motor Vehicles)

Cambio de dirección .

. Duplicado de licencia , permiso de conducir , identificación ( ID ) o tarjetas de autorización para conducir ( DAC ).

, , identificación ( ) o tarjetas de autorización para conducir ( ). Renovación de licencia de conducir o tarjeta de identificación .

o . Impresión del historial del conductor.

del conductor. Programación del examen de conducción .

. Seguimiento de la licencia o ID .

. Renovación de registro vehicular .

. Duplicado del registro o calcomanía .

o . Registro de vehículo en línea (para vehículos comprados en un concesionario de Nevada).

(para vehículos comprados en un concesionario de Nevada). Estatus del registro y del seguro .

y del . Permiso de circulación .

. Cancelación de registro .

. Notificación de reventa de vehículos .

. Cálculo de la tarifa de registro .

. Búsqueda y pedido de placas personalizadas .

. Actualización del seguro e información general de seguros.

e información general de seguros. Respuesta de verificación del seguro .

. Restablecimiento de registro .

. Historial de impuestos sobre vehículos.

sobre vehículos. Reporte de vehículo contaminador Smog Spotter.

Por qué el DMV cambió sus procesos presenciales

Tonya Laney explicó en el comunicado oficial del DMV que este cambio en los servicios del departamento también fue una respuesta a un incidente de seguridad que sufrió la red de Nevada a finales de agosto de 2025.

El gobierno de Nevada tuvo que crear una página oficial temporal durante en ciberataque (X/@JosephMLombardo)

El gobernador Joe Lombardo anunció en sus redes sociales el 25 de agosto que se registró un ciberataque en la red del estado. Lombardo anunció que, por ello, las oficinas gubernamentales no atenderían a los ciudadanos durante ese día. Así mismo, varias páginas de internet y líneas telefónicas del estado tuvieron servicio intermitente.

“La reciente interrupción de la red estatal nos brindó información valiosa sobre cómo podemos brindar un mejor servicio a los nevadenses”, declaró la directora del DMV. “Nuestra principal prioridad es garantizar que los clientes puedan obtener servicios esenciales como licencias de conducir y tarjetas de identificación sin demoras”.

De acuerdo con Reuters, las autoridades de Nevada no revelaron la naturaleza del incidente ni quiénes fueron los posibles responsables.