Revés para Trump: la nueva encuesta que muestra el desplome del apoyo independiente a sus tácticas migratorias

Mientras avanza con su estrategia de deportaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un nuevo revés en la opinión pública. Una reciente encuesta reveló que la mayoría de los votantes independientes considera que “ha ido demasiado lejos” al enviar a agentes federales de inmigración a distintas ciudades del país norteamericano. Entre los republicanos, el apoyo se mantiene sin alteraciones.

Nueva encuesta: Trump perdió apoyo independiente por sus tácticas migratorias

Elaborada por Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la encuesta evidenció que alrededor de seis de cada diez adultos en Estados Unidos piensa que el presidente fue demasiado lejos con sus tácticas migratorias. Esto corresponde a un aumento frente al 46% establecido en un sondeo realizado por los mismos investigadores en abril de 2025. Las respuestas exhiben cómo la administración Trump perdió apoyo en los últimos meses debido al enfoque en inmigración.

Debido a sus tácticas migratorias, Trump perdió el apoyo independiente; seis de cada 10 adultos piensa que fue demasiado lejos BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El informe también reveló los siguientes datos destacados sobre la opinión de los electores estadounidenses independientes en relación al gobierno actual:

Tres de cada diez adultos confían en los republicanos para hacer un mejor trabajo en el manejo de la inmigración , mientras que una proporción similar dice lo mismo de los demócratas.

, mientras que una proporción similar dice lo mismo de los demócratas. Tres de cada diez no creen que ninguno de los dos partidos haría un mejor trabajo al respecto.

al respecto. Uno de cada diez dice que ambos partidos lo gestionarían igual de bien .

. El apoyo a las redadas migratorias cayó de 37% en marzo de 2025 a 23% en la nueva encuesta .

. Solo tres de cada diez adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Solo uno de cada diez demócratas y aproximadamente dos de cada diez independientes tienen una opinión favorable del ICE.

Una votante independiente entrevistada por la encuestadora, identificada como Brenda Shaw, de 65 años, analizó el panorama desde su punto de vista: “Me alegra que los inmigrantes no estén cruzando la frontera en masa, pero lo que está haciendo ahora en nuestras ciudades, enfrentando a los militares contra nuestra gente, son tácticas de la Gestapo“.

La nueva encuesta se publicó en un contexto político tenso en Estados Unidos a causa de la intensificación de redadas migratorias en Minneapolis, donde dos personas murieron en enfrentamientos con agentes del ICE. En este punto, el informe también encontró que seis de cada diez estadounidenses creen que Trump “fue demasiado lejos” al usar fuerzas federales en protestas públicas.

Pese a la retórica del presidente Trump, solo tres de cada diez adultos en Estados Unidos tiene una opinión favorable del ICE Archivo

Republicanos sostienen respaldo a Trump pese a críticas por redadas

En el extremo contrario a la opinión de los independientes, los votantes registrados por el Partido Republicano mantienen su apoyo a las medidas migratorias. Según la nueva encuesta, aproximadamente la mitad de los republicanos dice que las acciones de Trump han sido “más o menos correctas”. A su vez, cerca de una cuarta parte afirma que no ha ido lo suficientemente lejos.

En esa línea, los investigadores revelaron que el apoyo a su estrategia no mostró variaciones desde enero, pese a los acontecimientos ocurridos en Minnesota. Alrededor del 38% de los adultos en Estados Unidos avala la manera en que Trump maneja la inmigración en términos más amplios.

Al margen del apoyo independiente, los republicanos respaldan la presidencia de Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Además, en total, el 36% de los adultos tiene una mirada positiva sobre la forma en que Trump gestiona la presidencia. Sus niveles de aprobación en materia de economía y política exterior son similares a sus números generales y prácticamente no sufrieron cambios desde enero.

En el informe, los autores señalaron que, a lo largo de la historia del país norteamericano, los números exhibidos llevarían a que los miembros del partido en el gobierno se distancien. No obstante, en la actualidad, Trump mantiene un abrumador apoyo de sus aliados en Washington. Esto refleja “un apoyo consistentemente firme de los republicanos en las encuestas”.

Cuántos migrantes están detenidos por ICE y qué perfil tienen

A mediados de enero, 68.990 migrantes permanecían bajo custodia en centros de detención del ICE, según un informe de NBC News. Del total de detenidos, solo el 25,7% tenía condenas criminales, en tanto un 25,9% tenía cargos pendientes. En contraparte, el 48,7% estaba listado como “otras violaciones a la ley de inmigración”.

Estos números contrastan con la retórica oficial de la administración Trump de enfocar las detenciones en personas con antecedentes penales, definidos como “lo peor de lo peor” en reiteradas ocasiones.

A finales de 2025, el Pew Research Center publicó un informe en el que remarcó un notable cambio en la población inmigrante en el país norteamericano. En enero, había 53,3 millones de inmigrantes, lo que representaba cerca del 16% de la población. Cinco meses después, el número había disminuido hasta alcanzar los 51,9 millones.

Además, citó un estudio en el que encontró que alrededor de siete de cada diez estadounidenses (69%) creían que Trump trata de ejercer más poder que sus predecesores, lo que consideraban perjudicial para EE.UU.