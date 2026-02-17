Actualizaciones recientes sobre Cuba: qué ha dicho Donald Trump de Marco Rubio y los contactos con el régimen

La crisis energética y económica que atraviesa Cuba abrió un nuevo capítulo de tensión y negociación con Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca endureció sanciones y restringió el flujo de petróleo hacia la isla, el presidente Donald Trump aseguró que existen conversaciones en marcha con La Habana y ubicó al secretario de Estado, Marco Rubio, como figura central del diálogo.

Conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en medio del bloqueo petrolero

El propio Trump confirmó públicamente que Washington y La Habana mantienen contactos diplomáticos en un contexto extremadamente delicado para la isla. Según relató ante la prensa a bordo del Air Force One, tal como informó The Hill, el mandatario describió a Cuba como “una nación fallida” y aseguró que la escasez de combustible ya impacta incluso en la aviación.

El presidente Trump informó que la escasez crítica de combustible ha afectado la operatividad de los aeropuertos cubanos ADALBERTO ROQUE - AFP

Sostuvo que los aeropuertos se ven afectados porque el país “ni siquiera tiene combustible para aviones”, lo que impide despegues regulares y afecta el transporte internacional. Varias aerolíneas suspendieron operaciones hacia la isla debido a la falta de queroseno, una consecuencia directa de las sanciones energéticas.

Trump también enfatizó el rol del secretario de Estado en esta situación: “Estamos hablando con Cuba ahora mismo, Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían hacer un acuerdo porque es una amenaza humanitaria”.

El mandatario vinculó la negociación a la crisis social que atraviesa la población y reiteró que el embargo económico continúa vigente. En sus palabras, “no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada”.

Por qué Estados Unidos endureció las sanciones contra Cuba

La administración estadounidense decidió restringir el comercio energético al citar la cercanía del gobierno cubano con Irán, Rusia y China, indicó The Hill. Además, la Casa Blanca advirtió que castigará a cualquier país que venda petróleo a la isla, directa o indirectamente.

La Casa Blanca destacó que la captura de Nicolás Maduro en Venezuela cortó de forma definitiva el principal flujo de petróleo hacia la isla Evan Vucci - AP

La medida se volvió aún más severa tras un hecho clave: la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, que cortó el principal suministro energético de La Habana. Durante años, Venezuela había sido el sostén petrolero de la economía cubana.

En ese escenario:

El turismo internacional quedó afectado por cancelaciones aéreas.

El sistema de salud sufrió interrupciones por falta de combustible.

El transporte interno y la distribución de alimentos se paralizaron.

El país experimenta apagones generalizados.

De acuerdo con información recogida por Bloomberg, la vida diaria prácticamente se detuvo en amplias zonas de la isla por la falta de energía.

El papel de Marco Rubio en la negociación con Cuba y su propuesta de reformas

Mientras Trump plantea el diálogo desde la presión económica, el secretario de Estado adoptó un enfoque condicionado: abrir la economía cubana como paso previo a cualquier alivio.

Durante una entrevista en la Conferencia de Seguridad de Múnich citada por Bloomberg, Rubio afirmó que el modelo centralizado del régimen fracasó y dejó al país en una situación crítica tras perder subsidios externos.

“Es importante que el pueblo de Cuba tenga más libertad, no solo política, sino también económica”, dijo Rubio.

El secretario de Estado se posicionó como el interlocutor principal en las conversaciones con La Habana Alex Brandon� - Pool AP�

Según explicó, el gobierno cubano teme perder el control social si permite que la población genere sus propios ingresos. Para Washington, ese cambio sería una vía posible hacia la normalización.

El funcionario no detalló un plan definitivo, pero sí dejó claro el criterio:

Sin apertura económica, no habrá relajación de la presión.

El diálogo requiere tiempo y condiciones previas.

La ayuda humanitaria es una opción paralela.

El objetivo no está definido públicamente.

Cubanos cocinan con carbón y leña ante la crisis eléctrica y de petróleo en la isla

La reacción del gobierno cubano ante el avance de Estados Unidos

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió con dureza. En redes sociales acusó a Washington de intentar “estrangular la economía cubana” mediante aranceles y sanciones energéticas.

“¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple “embargo en el comercio bilateral”?”, sostuvo Díaz-Canel.