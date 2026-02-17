La ley propuesta en Florida que impondría multas a los dueños de barcos y botes que incumplan
El sur del Estado del Sol convive con las fiestas flotantes y las autoridades buscan establecer límites más rigurosos en horarios prohibidos
Autoridades del condado de Miami-Dade, Florida, impulsan una modificación normativa que apunta directamente a las embarcaciones que reproducen música a alto volumen durante la noche. La medida no busca prohibir la diversión, sino establecer límites claros: quienes no los respeten se enfrentarán a sanciones más fáciles de aplicar por la policía.
El cambio pensado para facilitar las multas a embarcaciones en Miami-Dade
- La propuesta legislativa en discusión dentro de Miami-Dade modifica el criterio para determinar cuándo existe una infracción por contaminación sonora.
- Actualmente, la norma considera violación si la música se escucha claramente a una distancia de 100 pies (30,5 metros) desde la fuente sonora entre las 23 horas y las 7 hs.
La iniciativa reduce ese margen a apenas 25 pies (siete metros) cuando se trate de dispositivos de audio, lo que incluye radios o parlantes instalados en embarcaciones.
Según el texto del proyecto de ordenanza, el objetivo es ajustar la regulación para proteger la salud pública y el bienestar general, ya que el exceso de ruido puede:
- Interrumpir el descanso de los residentes.
- Generar riesgos en la circulación, tanto en calles como en vías navegables.
- Afectar el uso pacífico de propiedades privadas y espacios públicos.
El documento legislativo indica además que en los últimos años aumentó la cantidad de navegantes que reproducen música a niveles “irrazonablemente altos” cerca de zonas residenciales.
La motivación: clubes nocturnos flotantes frente a las casas del sur de Florida
El debate no surgió de la nada. Comunidades isleñas cercanas a la bahía denuncian desde hace tiempo que algunas reuniones náuticas nocturnas se transforman en verdaderas discotecas flotantes.
Rachel Streitfeld, alcaldesa de North Bay Village, en diálogo con Miami Herald, describió la situación con claridad: “Tenemos reglas de zonificación por una razón. Que nuestros residentes vivan frente al agua no significa que deban soportar lo que en la práctica son clubes nocturnos en sus patios traseros”.
La promotora de la ordenanza, la comisionada Micky Steinberg, argumentó que el cambio dará herramientas más efectivas a los agentes: “Es un tema de calidad de vida para quienes viven en aguas del condado”, indicó al Miami Herald.
Qué establece la normativa actual sobre embarcaciones con música fuerte
La legislación vigente no solo alcanza a embarcaciones: también regula casas y vehículos. Pero su aplicación en el agua resulta complicada debido a las distancias.
Hoy, si un oficial puede oír música más allá de 100 pies (30,5 metros) durante la madrugada, el responsable enfrenta:
- Una multa de 500 dólares
- Hasta 60 días de cárcel
El nuevo esquema no modifica la pena, sino el criterio probatorio: bastará comprobar que el sonido es audible a 25 pies (siete metros) para presumir la infracción.
El proyecto aclara que la modificación busca redefinir lo que constituye “evidencia prima facie” de violación, es decir, la prueba suficiente para iniciar sanciones sin necesidad de mediciones complejas.
Intentos previos de control de las fiestas acuáticas
La nueva regulación no es el primer intento de ordenar la actividad recreativa en el agua. En la última década, las autoridades adoptaron distintas medidas para reducir impactos:
- Limitación de agrupamientos a cinco embarcaciones para desalentar fiestas diurnas
- Cierre temporal en 2024 de cuatro islas deshabitadas por acumulación de basura
- Patrullajes policiales frecuentes en zonas de fondeo
Sin embargo, según funcionarios locales citados por el Miami Herald, los operativos no lograron disminuir el volumen nocturno de forma sostenida.
Cómo avanzará el proyecto en el condado de Miami-Dade
El expediente legislativo fue introducido el 21 de enero de 2026 y prevé una votación preliminar de la comisión del condado antes de pasar a audiencias de comité. El propio texto establece que, de aprobarse, la ordenanza entrará en vigor diez días después de su promulgación, salvo veto del alcalde.
Además, incluye cláusulas de:
- Separabilidad jurídica (para que una parte inválida no anule toda la norma)
- Incorporación al código del condado
- Ajustes técnicos de redacción
