La ley propuesta en Florida que impondría multas a los dueños de barcos y botes que incumplan

Autoridades del condado de Miami-Dade, Florida, impulsan una modificación normativa que apunta directamente a las embarcaciones que reproducen música a alto volumen durante la noche. La medida no busca prohibir la diversión, sino establecer límites claros: quienes no los respeten se enfrentarán a sanciones más fáciles de aplicar por la policía.

El cambio pensado para facilitar las multas a embarcaciones en Miami-Dade

La propuesta legislativa en discusión dentro de Miami-Dade modifica el criterio para determinar cuándo existe una infracción por contaminación sonora .

. Actualmente, la norma considera violación si la música se escucha claramente a una distancia de 100 pies (30,5 metros) desde la fuente sonora entre las 23 horas y las 7 hs.

La propuesta legislativa busca reducir drásticamente la distancia de infracción de 100 pies (30,5 metros) a solo 25 pies (7 metros) para cualquier dispositivo de sonido operado entre las 23 y las 7 horas Stock en canva

La iniciativa reduce ese margen a apenas 25 pies (siete metros) cuando se trate de dispositivos de audio, lo que incluye radios o parlantes instalados en embarcaciones.

Según el texto del proyecto de ordenanza, el objetivo es ajustar la regulación para proteger la salud pública y el bienestar general, ya que el exceso de ruido puede:

Interrumpir el descanso de los residentes.

Generar riesgos en la circulación, tanto en calles como en vías navegables.

Afectar el uso pacífico de propiedades privadas y espacios públicos.

El documento legislativo indica además que en los últimos años aumentó la cantidad de navegantes que reproducen música a niveles “irrazonablemente altos” cerca de zonas residenciales.

La motivación: clubes nocturnos flotantes frente a las casas del sur de Florida

El debate no surgió de la nada. Comunidades isleñas cercanas a la bahía denuncian desde hace tiempo que algunas reuniones náuticas nocturnas se transforman en verdaderas discotecas flotantes.

Rachel Streitfeld, alcaldesa de North Bay Village, en diálogo con Miami Herald, describió la situación con claridad: “Tenemos reglas de zonificación por una razón. Que nuestros residentes vivan frente al agua no significa que deban soportar lo que en la práctica son clubes nocturnos en sus patios traseros”.

La promotora de la ordenanza, la comisionada Micky Steinberg, argumentó que el cambio dará herramientas más efectivas a los agentes: “Es un tema de calidad de vida para quienes viven en aguas del condado”, indicó al Miami Herald.

Qué establece la normativa actual sobre embarcaciones con música fuerte

La legislación vigente no solo alcanza a embarcaciones: también regula casas y vehículos. Pero su aplicación en el agua resulta complicada debido a las distancias.

El cambio normativo permitirá a los agentes del orden presumir una violación si el sonido es audible a la nueva distancia mínima Stock en canva

Hoy, si un oficial puede oír música más allá de 100 pies (30,5 metros) durante la madrugada, el responsable enfrenta:

Una multa de 500 dólares

Hasta 60 días de cárcel

El nuevo esquema no modifica la pena, sino el criterio probatorio: bastará comprobar que el sonido es audible a 25 pies (siete metros) para presumir la infracción.

El proyecto aclara que la modificación busca redefinir lo que constituye “evidencia prima facie” de violación, es decir, la prueba suficiente para iniciar sanciones sin necesidad de mediciones complejas.

Intentos previos de control de las fiestas acuáticas

La nueva regulación no es el primer intento de ordenar la actividad recreativa en el agua. En la última década, las autoridades adoptaron distintas medidas para reducir impactos:

Limitación de agrupamientos a cinco embarcaciones para desalentar fiestas diurnas

Cierre temporal en 2024 de cuatro islas deshabitadas por acumulación de basura

Patrullajes policiales frecuentes en zonas de fondeo

Sin embargo, según funcionarios locales citados por el Miami Herald, los operativos no lograron disminuir el volumen nocturno de forma sostenida.

Aunque el criterio de distancia cambia, las penalidades se mantienen severas: los infractores enfrentan multas de 500 dólares y penas potenciales de hasta 60 días de cárcel Stock en canva

Cómo avanzará el proyecto en el condado de Miami-Dade

El expediente legislativo fue introducido el 21 de enero de 2026 y prevé una votación preliminar de la comisión del condado antes de pasar a audiencias de comité. El propio texto establece que, de aprobarse, la ordenanza entrará en vigor diez días después de su promulgación, salvo veto del alcalde.

Además, incluye cláusulas de:

Separabilidad jurídica (para que una parte inválida no anule toda la norma)

Incorporación al código del condado

Ajustes técnicos de redacción