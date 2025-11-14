Guía para saber si tienes una multa sin pagar en Nevada: si no pagas, no podrás renovar tu licencia de conducir

En ocasiones, los automovilistas en Estados Unidos no se percatan de que han cometido una infracción de tránsito —como pasarse un alto, estacionar mal o exceder el límite de velocidad— y acumulan multas sin saberlo. Para los residentes de Nevada, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) ofrece herramientas digitales para verificar y regularizar estas sanciones fácilmente.

Cómo saber si tu vehículo tiene multas pendientes en Nevada

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nevada tiene una manera muy sencilla de averiguar si algún conductor tiene multas pendientes sin pagar, de acuerdo con RPP, solo deben seguir una serie de pasos:

El DMV de Nevada ofrece una herramienta en línea para saber si alguien tiene multas sin pagar (Unsplash)

Crear una cuenta en MyDMV : solo hay que ingresar al sitio oficial de la dependencia de Nevada y abrir una cuenta. Los usuarios necesitan un número o licencia de conducir, fecha de nacimiento, número del Seguro Social y un correo electrónico.

Cómo tramitar la licencia de conducir en Nevada

Todo residente de Nevada tiene derecho a tramitar una licencia de conducir, con excepción de ciertos empleados que trabajan fuera de los límites estatales y de miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Nevada es uno de los estados que otorga licencias de conducir a migrantes ilegales

Los requisitos para solicitar la licencia de conducir, de acuerdo con el DMV local, son:

Tener al menos 16 años .

. Llenar un formulario de solicitud y acudir a una oficina del DMV con servicio completo.

con servicio completo. Presentar una identificación legal vigente que incluya nombre completo, edad, domicilio y número de Seguridad Social (si aplica).

que incluya nombre completo, edad, domicilio y número de Seguridad Social (si aplica). Para quienes no tienen número de Seguro Social, se puede obtener una tarjeta de autorización para conducir.

La licencia tiene una vigencia de ocho años para adultos menores de 65 años, mientras que para mayores de 65 años es de cuatro años, según la ley estatal.

Los menores de edad deben presentar una solicitud firmada por su padre o tutor legal, quien comparte la responsabilidad civil por los daños que el joven pudiera causar.

Documentos para tramitar la licencia de conducir en Nevada

Los interesados en obtener la licencia de conducir en Nevada, deberán presentar original y copia certificada vigente de uno de los siguientes documentos:

Las licencias de Nevada tendrán algunos cambios Archivo - Foto de freepik disponible en freepik