Labor Day 2025 en Nevada: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

Labor Day es una fecha que se conmemora en todo Estados Unidos para celebrar a los trabajadores. Por ese motivo, algunas personas podrían preguntarse si este 1° de septiembre de 2025 los empleados de Nevada gozarán de un beneficio especial, como un pago doble o un día libre con goce de sueldo.

Cómo se paga la jornada si se trabaja durante Labor Day en Nevada

Labor Day (también conocido como Día del Trabajo) se celebra el primer lunes de septiembre de cada año. Al siempre caer en un día entre semana, no sería inusual cuestionarse si eso podría permitirle a los trabajadores reducir su jornada laboral.

La mayoría de los negocios estarán abiertos durante Labor Day en Nevada, por lo que muchos empleados no tendrán el día libre (Unsplash/Juliana Malta)

La respuesta a esta inquietud se resuelve con Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). Esta norma estableció parámetros básicos que protegen a los empleados de EE.UU.

Sin embargo, existen algunos aspectos que la FLSA no regula en cuanto a los feriados federales. De acuerdo con lo expuesto en esta ley, los patrones no están obligados a:

Pagarle sueldo a quienes descansen durante un día feriado.

a quienes durante un día feriado. Brindarle un pago adicional a quienes laboren durante un día feriado.

La FLSA explicó que son los jefes quienes tienen la posibilidad de discutir (o no) estos beneficios con sus empleados y elegirlos según su criterio.

Esto quiere decir que los trabajadores en Nevada no podrán descansar o recibir un salario mayor si laboran este Día del Trabajo, a menos que sus patrones les digan lo contrario.

Qué trabajadores sí podrían descansar y recibir un pago adicional

La Oficina de Gestión de Personal (OPM) agregó que existe una excepción a esta regla. Esta agencia es la encargada de administrar a los empleados civiles que trabajan para el gobierno de EE.UU. y sus dependencias.

Capitolio del estado de Nevada: según la OPM, solo los empleados del gobierno descansarán el 1° de septiembre (Wikimedia Commons/Amadscientist)

De acuerdo con la OPM, la mayoría de los empleados federales tienen derecho a tomarse el día libre con goce de sueldo durante los feriados reconocidos por el gobierno. Así mismo, este tipo de trabajadores pueden recibir un pago adicional si por alguna razón deben laborar en una de esas fechas.

La única forma en la que los empleados no federales podrían percibir un ingreso mayor en Labor Day sería si el 1° de septiembre trabajaran horas extras. El gobierno de Estados Unidos explicó que las horas extras deben pagarse con una tarifa 1.5 veces mayor al salario por hora establecido.

Pero cabe recordar que ese pago adicional responde a una ley que funciona todo el año en Nevada y en el resto del país, por lo que no es exclusiva de los días feriados.

Cuáles son los días feriados reconocidos a nivel federal

Tanto en EE.UU. como en cada uno de sus estados, existe una amplia variedad de celebraciones que se conmemoran cada año. Pero solo existen 12 fechas que son reconocidas de forma oficial después de haber sido aprobadas en una ley federal.

El primer Día del Trabajo en Estados Unidos se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York (U. S. Department of Labor) U. S. Department of Labor

Los feriados federales son días que celebran los momentos y a los personajes más significativos en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con la OPM, los días feriados que ya pasaron y que se avecinan en este 2025 son: