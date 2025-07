Fin de semana largo del 4 de julio en Estados Unidos: ¿se paga doble la jornada de trabajo?

Este viernes 4 de julio, Estados Unidos celebra 249 años de su independencia. Al tratarse de un día festivo federal, es conveniente saber lo que las leyes dicen sobre los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores.

Cómo se paga la jornada si se trabaja el 4 de julio

De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), los patrones en Estados Unidos no están obligados a:

Ofrecer pagos por días feriados , vacaciones, por enfermedad o por terminación de empleo.

, vacaciones, por enfermedad o por terminación de empleo. Dar pagos adicionales por trabajar en días feriados y fines de semana.

por trabajar en días feriados y fines de semana. Brindar vacaciones o días feriados , así como periodos para comer y descansar.

, así como periodos para comer y descansar. Establecer un límite de horas trabajadas al día y un límite de días laborales en una semana.

Como señala el Departamento del Trabajo de EE.UU., los beneficios (como días libres y recibir un pago por trabajar en un feriado) suelen ser un acuerdo entre los jefes y sus empleados. Es decir, no son requeridos por la ley.

La única excepción a esta norma son los empleados federales, según la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La OPM señala que la mayoría de quienes trabajan para el gobierno tienen derecho a licencia paga durante los días feriados oficiales.

Por lo tanto, los empleadores no están obligados a dar una compensación por trabajar el 4 de julio ni a permitir tomarse el día libre. A menos que se trate de empleados federales.

Cuáles son los días festivos federales en EE.UU. en 2025

Cada año hay 11 días feriados federales en Estados Unidos, más uno adicional cada cuatro años. Este día extra es la investidura presidencial, que es la toma posesión del nuevo presidente del país. Los empleados federales también pueden tomar ese día libre.

Días festivos federales que ya pasaron, y los que se avecinan este 2025 son:

Año Nuevo (1 de enero)

Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. (tercer lunes de enero; el día 20)

Cumpleaños de Washington (tercer lunes de febrero; el día 17).

Día de los Caídos (último lunes de mayo; el día 26)

Juneteenth, Día de la Independencia Nacional (19 de junio)

Día de la Independencia (4 de julio)

Día del Trabajo (primer lunes de septiembre; el día 1)

Día de Colón (segundo lunes de octubre; el día 13)

Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre; el día 27)

Navidad (25 de diciembre)

La situación de los días libres pagados en Estados Unidos

Un reporte de Center for Economic and Policy Research reveló en 2013 que Estados Unidos es el único país con una economía avanzada cuya ley no habilita que los trabajadores tengan licencias pagadas, aunque eso podría variar según el estado.

Entre los países ricos investigados, existen entre cinco y 13 días feriados al año, y además existe un periodo vacacional adicional. Incluso algunos países dan un pago mayor para el periodo de vacaciones.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el 77% de las empresas privadas dan vacaciones y días festivos libres pagados a sus empleados. En promedio, las empresas privadas suelen dar 10 días de vacaciones al año después de cumplir un año en ese trabajo.

Una encuesta realizada por Society for Human Resource Management en 2023 encontró que la cantidad de beneficios otorgados por las empresas del país ha aumentado.

Por ejemplo, una de cada cinco compañías ofrece días de salud mental pagados, adicionales a los días por enfermedad. Un 8% de los trabajos encuestados incluso brinda días libres pagados ilimitados. Y un tercio de las empresas paga los días que sus empleados utilizan para cuidar a sus familias.