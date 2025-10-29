Por qué en Nevada no se pagarán los cupones SNAP de noviembre 2025

Millones de personas perderán sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los habitantes de Nevada forman parte de la lista de afectados, las razones fueron explicadas en un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En Nevada no se pagarán los cupones del SNAP en noviembre 2025

El financiamiento para el pago de cupones de alimentos en todo el país norteamericano fue sometido a elección en el Senado, donde “demócratas votaron 12 veces en contra”, según lo dicho por la USDA.

Comunicado de la USDA sobre el pago de SNAP en noviembre de 2025 (USDA)

El Departamento advirtió que “el pozo se ha secado” y que no se entregarán los beneficios del SNAP el 1 de noviembre.

Al respecto, el gobierno de Nevada explicó que los depósitos del programa de asistencia nutricional se retrasarán, debido al cierre federal. Aunque continuará la aceptación y el procesamiento de nuevas solicitudes.

Este retraso afectará a aproximadamente 477 mil estadounidenses que viven en The Silver State (Estado Plateado), ya que los beneficios no estarán disponibles hasta que se reanude la financiación federal.

La División de Servicios Sociales de Nevada explicó que monitorea de cerca el cierre del gobierno de EE.UU. y que brindará información en cuanto existan actualizaciones disponibles.

El cierre del gobierno federal retrasa el pago de SNAP en Nevada (Archivo) (Freepick)

Gobierno de Nevada invertirá en bancos de alimentos por falta de SNAP

Ante las afectaciones que sufrirán miles de familias en esta entidad por la falta de pago del SNAP, el gobierno estatal implementa un plan para evitar que las personas vulnerables pasen hambre, según Nevada Current.

El proyecto consiste en canalizar de forma rápida casi US$40 millones hacia los bancos de alimentos locales, pese a que lo financiado por el programa de cupones de alimentos del gobierno federal asciende a US$90 millones, solo en esta entidad.

El denominado Plan de Nevada contra la Inseguridad Alimentaria fue anunciado por el gobernador republicano Joe Lombardo, quien explicó que los bancos de alimentos podrían recibir una “avalancha” de al menos medio millón de personas.

Nevada y otros gobiernos de EE.UU. invertirán en bancos de alimentos ante falta de SNAP (Archivo) Foto Facebook Food Bank of Contra Costa and Solano

Además de la destinación de recursos estatales, también se explicó que se movilizarán a elementos de la Guardia Nacional de Nevada para que ayuden con la distribución de alimentos.

Nevada no es la única entidad del país norteamericano que aplica este tipo de plan de contingencia, estados como California también aprobaron proyectos similares, aunque los bancos de alimentos insisten en que no podrán satisfacer las demandas de la población.

Estados donde sí se pagará SNAP en noviembre 2025

Pese al comunicado de la USDA, existen algunos gobiernos estatales que informaron que continuarán con el pago de cupones de alimentos el próximo 1.° de noviembre, o tomarán medidas de alivio ante la falta de apoyo federal.

En California, el gobernador Gavin Newsom aceleró la asignación de US$80 millones a bancos de alimentos y la cooperación de la Guardia Nacional y grupos de voluntarios para repartir alimentos.

Los bancos de alimentos en EE.UU. distribuyen comida gratis a personas que lo necesiten (Archivo) Imagen de DC Studio en Freepik

En Colorado, la administración estatal informó que presentó una solicitud para aprobar un fondo adicional de US$10 millones ante el Comité Conjunto de Presupuesto.

En Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham declaró acelerar la consignación de US$8 millones para bancos de alimentos.

El gobierno de Virginia dijo que la Commonwealth proporcionará ayuda alimentaria y declaró estado de emergencia. Mientras que Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, explicó que destinará US$30 millones para la repartición de alimentos.

Otras entidades como New Hampshire y Minnesota también destinarán un monto importante de efectivo a los bancos de alimentos, que se espera que cubran parte de lo hecho por el SNAP.

Muchos de los gobernadores estatales de Estados Unidos denunciaron una solución rápida al cierre federal, y argumentaron que millones de norteamericanos se verán afectados por la ausencia o retrasos en los depósitos de cupones de alimentos.