Es oficial: confirman qué pasará con el pago de los cupones SNAP en noviembre 2025 en todo Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos publicó un comunicado en el que indicó que los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no se emitirán el 1º de noviembre en todo ese país. Esta medida afectará a alrededor de 42 millones de personas en el territorio norteamericano.

Por qué el gobierno de EE.UU. anunció que SNAP no se entregará en noviembre de 2025

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) advirtió que “el pozo se ha secado” en referencia a los fondos federales destinados a SNAP, en medio del cierre parcial del gobierno que se inició el 1º de octubre pasado. Así, confirmó que los beneficios no se entregarán en noviembre “por el momento”.

El aviso del Departamento de Agricultura de EE.UU. sobre el beneficio de SNAP en noviembre usda.gov

“Los demócratas del Senado han votado 12 veces para no financiar el programa de cupones de alimentos”, expresó el USDA en su página web oficial, lo que denominó un punto de inflexión.

En ese sentido, siguió: “Pueden seguir resistiendo a favor de la atención médica para inmigrantes indocumentados y los procedimientos de mutilación de género, o reabrir el gobierno para que las madres, los bebés y las personas más vulnerables puedan recibir asistencia nutricional esencial”.

La decisión se llevó a cabo a raíz del cierre del gobierno y el desacuerdo sobre los fondos federales fns.usda.gov

El organismo gubernamental se refirió a la disputa inicial que propició el cierre parcial del gobierno de EE.UU. sobre el presupuesto federal. El área demócrata propuso extender el financiamiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, que expiran en 2025. Pero no se llegó a un acuerdo en la votación.

El gobierno de EE.UU. no utilizará el fondo de contingencia para preservar SNAP en noviembre

La semana pasada, la administración de Donald Trump advirtió que no destinaría 5000 millones de dólares en fondos de contingencia a la preservación del programa de asistencia nutricional el próximo mes.

El USDA alegó que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios regulares“, en un memorando remarcado por CNN.

Más de 41 millones de personas reciben beneficios SNAP en Estados Unidos fns.usda.gov

En ese sentido, el departamento indicó que este recurso únicamente se puede utilizar para complementar los beneficios mensuales regulares “cuando los montos apropiados para ellos son insuficientes”.

Por otra parte, los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y de otros servicios como Medicaid continúan con normalidad por el momento.

Además de SNAP, otro programa de nutrición del USDA está en riesgo

La Asociación Nacional del WIC (NWA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado el 21 de octubre pasado, en el que indicó que millones de familias podrían perder el beneficio en noviembre, a no ser que el gobierno federal destine fondos adicionales de emergencia.

Este recurso está destinado a mujeres, bebés y niños de hasta cinco años, con apoyo a la lactancia materna y acceso a alimentos saludables gratuitos para las familias elegibles.

En medio de la situación en ese país, la organización solicitó una financiación de US$300 millones para mantener el programa durante las dos primeras semanas de noviembre. “NWA pide a la Casa Blanca que ponga a disposición fondos de emergencia adicionales para evitar una crisis a corto plazo para las millones de familias estadounidenses que dependen del WIC”, expresaron.