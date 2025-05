Quién es Michele Fiore, la republicana a la que Trump indultó antes de su sentencia: de qué delito la acusaron

El presidente Donald Trump confirmó el indulto de Michele Fiore, una política republicana de Nevada que esperaba sentencia por al menos siete cargos federales. Desde 2022, Fiore se encontraba en la mira nacional, principalmente, debido a que habría robado fondos destinados a erigir un monumento al oficial Alyn Beck, asesinado en el cumplimiento de su deber en 2014 para usarlos en su beneficio.

Desde su llegada a la vida pública, Michele Fiore fue calificada como "extremista y ultra-conservadora" por sus opositores Michele Fiore vía Facebook

Antecedentes de Michele Fiore, la política a la que Trump perdonó por robar fondos públicos

Michele Fiore, nacida el 29 de julio de 1970, es una empresaria y política republicana originaria de Nueva York. Aunque no posee un título universitario ni una formación legal certificada, logró desempeñarse en la vida pública de Nevada como representante del Distrito 4, como representante del Distrito 6 y como alcaldesa suplente.

De 2017 a 2022, Fiore se desempeñó como concejal municipal de Las Vegas. Durante este período, enfrentó críticas por comentarios controversiales, calificados con frecuencia como “racialmente insensibles”.

Sin embargo, ​la mayor polémica para Michele Fiore llegó en a finales de 2022, como se dio a conocer en medios como Las Vegas review journal, mientras se desempeñaba como Jueza de Paz en el condado de Nye. En aquel momento, fue suspendida de su cargo tras ser acusada de fraude electrónico debido a la malversación de fondos destinados a un monumento en honor a un oficial caído.

En 2006, Michele Fiore escribió, produjo y protagonizó la película 'Siren', inspirada en su propia vida Michele Fiore vía Facebook

El caso del oficial Alyn Beck y la sentencia cancelada de Michele Fiore

El oficial Alyn Beck, asesinado en 2014 mientras cumplía con su deber, ganó un gran respeto por parte de la comunidad en Nevada. Desde su muerte, la idea de un monumento a su memoria fue promovida por parte de diversos políticos.

Algunos años después del fallecimiento de Beck, Michele Fiore (como concejal de Las Vegas en ese entonces) recaudó más de US$70.000 para construir un monumento en su memoria. Sin embargo, en lugar de destinar los fondos al tributo original, Fiore usó el dinero para gastos personales: una cirugía estética, pagar el alquiler de su vivienda e invertir en la boda de su hija, como señala courthouse news.

Tras las investigaciones pertinentes, Michele Fiore, acusada de seis cargos de fraude electrónico y uno de conspiración, fue declarada culpable en octubre de 2024. Cada cargo conllevaba una posible condena de hasta 20 años de prisión; pero el 24 de abril de 2025, el presidente Donald Trump le otorgó un indulto total.

Aunque la estatua en honor a Alyn Beck sí existe, fue terminada con fondos conseguidos por organizaciones externas al gobierno

El indulto de Donald Trump para Michele Fiore y la controversia actual

Originalmente, Michele Fiore recibiría su sentencia en un juicio que se realizaría en mayo de 2025; sin embargo, la Casa Blanca confirmó su indulto incondicional ante la prensa. Dado que ahora la exconcejal de Las Vegas queda en libertad, el Partido Demócrata de Nevada lanzó una serie de duras críticas contra la administración presidencial.

“El indulto es imprudente y una bofetada a las fuerzas del orden. (Michele Fiore) utilizó una tragedia para su propio beneficio”, declaró Hilary Barrett, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Nevada, mediante un comunicado de prensa.

Aunque el indulto a Fiore es total e incondicional, la Casa Blanca no ahondó en sus razones para concederlo Donald J. Trump vía Facebook

Por su parte, Michele Fiore también realizó un extenso comunicado en Facebook para agradecer el indulto al presidente Donald Trump. En el mismo escrito, Fiore afirmó que regresará a su cargo usual en el condado de Nye; y al mismo tiempo, arremetió contra algunos medios de comunicación y ciertos miembros del gobierno por “diseñar una conspiración para desmantelar su vida por completo”.

En lo que respecta a los representantes actuales del condado de Nye, estos indicaron estar a la espera de una actualización sobre la suspensión actual de Michele Fiore por parte de la Comisión Estatal de Disciplina Judicial. No obstante, de acuerdo a información que esta última instancia otorgó a The Associated Press, por ahora no existe ninguna orden para reintegrar a Fiore a sus funciones públicas.