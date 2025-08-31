Seguro Social en Nevada: el calendario de pagos para septiembre de 2025
Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), así como del Seguro Social para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI) en el estado de Nevada ya pueden consultar las fechas para recibir sus pagos correspondientes del mes de septiembre.
Cuál es el calendario de pago del Seguro Social para septiembre en Nevada
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) en Nevada dio a conocer las fechas de pago para los beneficiarios de los programas SSI y RSDI durante septiembre.
La agencia recordó que los cheques para los beneficiarios del programa de Ingresos Suplementarios (SSI) se depositan el primer día de cada mes, salvo cuando la fecha cae en fin de semana: en esos casos el pago se pasa al lunes siguiente.
En el caso de los beneficiarios del programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI), los pagos de septiembre se distribuyen según la fecha de nacimiento y se acreditan los miércoles del mes, a partir del segundo:
- 1 al 10: miércoles 10 de septiembre.
- 11 al 20: miércoles 17 de septiembre.
- 21 al 30: miércoles 24 de septiembre.
La SSA indicó además que los beneficiarios del SSI no recibirán pago en septiembre, ya que este se pasará al 1° de octubre de 2025.
Por último, quienes perciben pagos del Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o los que están inscritos en los programas SSA y SSI al mismo tiempo, recibirán su cheque el 3 de septiembre.
Calendario de pago para el resto de 2025 del Seguro Social
La SSA ya tiene las fechas para los pagos de los programas del Seguro Social para lo que resta de 2025 en Nevada. Los depósitos quedarían de la siguiente manera:
Pagos del SSI
- 1° de octubre de 2025
- 1° de noviembre de 2025
- 29 de noviembre de 2025 (corresponde al pago del 1 de diciembre)
- 31 de diciembre de 2025 (corresponde al pago del 1 de enero de 2026)
Pagos del RSDI
Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1 al 10:
- 9 de octubre de 2025
- 13 de noviembre de 2025
- 11 de diciembre de 2025
Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:
- 16 de octubre de 2025
- 20 de noviembre de 2025
- 18 de diciembre de 2025
Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:
- 23 de octubre de 2025
- 27 de noviembre de 2025
- 24 de diciembre de 2025
Quiénes pueden afiliarse a los programas del Seguro Social
Según el Gobierno de Estados Unidos, el Seguro Social proporciona asistencia económica a personas que no pueden trabajar, sufren alguna discapacidad o ya se jubilaron. Existen cuatro programas principales que están disponibles para los ciudadanos de todo el país.
El Gobierno de Estados Unidos cuenta con cuatro programas principales de Seguridad Social para asistir a sus ciudadanos:
- Beneficios para la jubilación: se otorgan a personas de 62 años o más que trabajaron y pagaron impuestos a la SSA durante al menos diez años.
- Seguro de Discapacidad: destinado a personas diagnosticadas con alguna discapacidad o ceguera que les impida trabajar, siempre que hayan trabajado durante un período determinado.
- Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): se brinda a personas con ingresos bajos o nulos, así como a adultos mayores de 65 años y ciudadanos con alguna discapacidad.
- Beneficio para cónyuges y familiares: dirigido a cónyuges u otros familiares de un beneficiario fallecido que haya pagado impuestos.
