NFC Championship Game: hora y cómo ver en vivo Seahawks vs. Rams hoy rumbo al Super Bowl 2026

Los Seattle Seahawks reciben este domingo a Los Angeles Rams en la final de la Conferencia Nacional (NFC). El ganador se quedará con el pase al Super Bowl.

¿A qué hora y dónde ver el juego entre Seahawks vs. Rams?

El duelo decisivo de la NFC se jugará este domingo 25 de enero, a partir de las 18.30 (hora del Este), en el Lumen Field de Washington, donde los Seahawks buscarán hacer valer su condición de local.

El juego entre los Seahawks y Rams definirá al primer equipo que disputará el Super Bowl 2026 (X/@nflmx)

El encuentro entre los Seahawks y los Rams se podrá ver en Estados Unidos a través de la cadena FOX y la plataforma Fubo.

Cómo llegan ambos equipos al juego del campeonato

Los Seahawks parten como favoritos para imponerse a los Rams, con la ilusión de avanzar hacia el Super Bowl. El equipo viene en alza tras aplastar 41-6 a su rival divisional, los San Francisco 49ers.

Seattle Seahawks y Los Angeles Rams se enfrentan en la final de la Conferencia Nacional de la NFL (X/@nfl)

El receptor abierto Rashid Shaheed le da una ligera ventaja al equipo de Seattle, luego de que abriera el partido divisional con un regreso de patada de 95 yardas para touchdown, según Los Angeles Rams.

Los Rams, en tanto, cuentan con la experiencia de su entrenador Sean McVay y llegan tras un partido exigente: vencieron 20-17 a los Chicago Bears en tiempo extra para meterse en la final de la NFC.

Además, el equipo sigue de cerca la evolución del linebacker Byron Young, que arrastra una molestia en la rodilla y figura en el reporte de lesionados.

En ese contexto, Seattle podría intentar aprovechar cualquier limitación para presionar con más frecuencia y condicionar el plan ofensivo de Los Ángeles.

¿Cuándo y a qué hora será el Super Bowl de 2026?

Este domingo se definirán los dos equipos que jugarán el último partido de la temporada de la NFL, el Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero de 2026. El encuentro comenzará a las 18.30 (hora del Este) en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La ceremonia de apertura está prevista para las 18.00 (hora del Este) y podrá verse en vivo por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

Bad Bunny será quien corone el evento de medio tiempo en el Super Bowl 2026 (NFL) NFL

La presentación de la banda de punk rock Green Day fue confirmada esta semana. El grupo liderado por Billie Joe Armstrong rendirá homenaje a los 60 años de la NFL, con un repertorio que incluirá sus canciones más emblemáticas.

El show del medio tiempo estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, quien dio un adelanto de cómo será su espectáculo y del que se espera una verdadera “fiesta latina”. Hasta la fecha, aún no se ha confirmado quiénes serán los artistas invitados del cantante de DtMF.

J Balvin fue uno de los artistas que, según rumores, podía aparecer en el show de Benito Antonio, pero él mismo lo desmintió.

El cantante explicó que sí asistirá al partido, aunque como espectador en las gradas, y dijo estar contento por la mayor presencia latina en un evento de alto impacto como el Super Bowl.

Antes del show de medio tiempo, el programa musical incluirá estas presentaciones: Charlie Puth interpretará el himno nacional; Brandi Carlile cantará “America the Beautiful”; y Coco Jones estará a cargo de “Lift Every Voice and Sing”.