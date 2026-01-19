Show de medio tiempo del Super Bowl: Bad Bunny ya dio un adelanto de la “fiesta latina” este 2026 en California

Bad Bunny se presentará en el half time show del Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero de 2026. El cantante boricua compartió con sus fans un adelanto de la "fiesta latina" que protagonizará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El adelanto de Bad Bunny del show de medio tiempo del Super Bowl

El artista publicó en su Instagram un video en el que, con su éxito, Baile Inolvidable, de fondo se muestra en pantalla junto a diferentes personas, quienes también se mueven al ritmo de su canción.

Bad Bunny anuncia su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

En la primera escena, Bad Bunny reproduce su música e inmediatamente aparece una bailarina vestida de rojo, pero el personaje que acompaña al artista cambia conforme avanza la melodía.

Después se ve a un bombero, a una señora mayor, a un hombre vestido de traje, a una joven negra, a una mujer latina, a otra de ascendencia asiática, a un estadounidense, un vaquero, y otros personajes que representan que la música de Benito Antonio podrá ser bailada por todos los presentes en el Super Bowl LX.

Bad Bunny muestra que "todo el mundo" bailará su música en el Super Bowl LX (Instagram/@badbunnypr)

Al final del clip se muestran los enunciados que dicen “Este 8 de febrero, el mundo bailará”. Las imágenes han generado muchas expectativas entre los fans del Conejo Malo, ya que aseguran que el simbolismo envía un mensaje de unidad en medio de los conflictos migratorios en Estados Unidos.

¿Donald Trump no quería a Bad Bunny en el Super Bowl?

El mensaje enviado por Benito Antonio en su promoción del Super Bowl LX surge en medio de las fuertes políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump, quien además se manifestó en contra de la presentación del puertorriqueño.

Luego de que el espectáculo fuese confirmado por la NFL en octubre de 2025, el mandatario norteamericano acudió a una entrevista a Greg Kelly Reports (Newsmax) en la que la presentadora lo cuestionó sobre el próximo show de medio tiempo.

“Acaban de elegir a Bad Bunny, o como se llame, que odia al ICE. No le caes bien. Acusa de racismo a todo lo que no le gusta ¿Crees que deberíamos considerar ignorar a la NFL como si fuera un boicot o algo por el estilo?”, preguntó Kelly.

Por su parte, el presidente Trump acusó que la elección era ridícula, dijo que no sabía quién era el artista, y que también le parecía una locura.

Donald Trump aseguró que la idea de Bad Bunny en el Super Bowl LX era "ridícula y una locura" (Archivo) Instagram de Bad Bunny

Las expresiones negativas en contra del half time show del puertorriqueño también fueron brindadas por parte de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, quien advirtió que agentes del ICE acudirán al Super Bowl LX.

Bad Bunny habría arremetido contra agentes de inmigración en un video que publicó en sus historias de Instagram, en el que denunció los arrestos en contra de trabajadores en la avenida Pontezuela, en Carolina, cuando presenció una redada en Puerto Rico.

Qué cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Aunque aún no ha sido confirmado por el artista de Puerto Rico, se filtró el posible setlist que amenizará el medio tiempo del Super Bowl LX.

Bad Bunny cantará sus mayores éxitos en el medio tiempo del Super Bowl 2026 (ARCHIVO-AP Foto/Alejandro Granadillo) Alejandro Granadillo - AP

Algunas de las canciones que podrían sonar en el Levi’s Stadium el próximo domingo 8 de febrero son: