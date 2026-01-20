Green Day se une a Bad Bunny para el Super Bowl 2026: a qué hora y cómo ver su presentación

La National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) acaba de confirmar a la emblemática banda de punk rock estadounidense Green Day para su presentación previa al Super Bowl LX este próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, para sumarse a las presentaciones previas al espectáculo principal de Bad Bunny durante el Half Time Show.

A qué hora ver la presentación de Green Day en el Super Bowl

La presentación de Green Day en la final de la NFL está prevista para el 8 de febrero de 2026 a las 18 hs (tiempo del Este). La banda, que surgió en la subregión East Bay del área de la Bahía de San Francisco, interpretará sus himnos más conocidos como parte del homenaje, señaló NFL.

La ceremonia de apertura se podrá seguir en vivo a través de los canales NBC, Telemundo, Peacock y Universo, donde la banda liderada por Billie Joe Armstrong conmemorará seis décadas de la historia del campeonato de la NFL en Santa Clara, California.

“¡Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl LX aquí mismo! Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!”, dijo Armstrong a ABC News.

Así anuncia Green Day su participación en el Super Bowl LX (Instagram/@greenday)

“Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL que contribuyen a definir este deporte, es una forma increíblemente impactante de inaugurar el Super Bowl LX”, indicó Tim Tubito, director sénior de Eventos y Presentaciones de Partidos de la NFL.

A qué hora y cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny

Apple Music sorprendió al mundo con el anuncio del artista principal para el Half Time Show del Super Bowl 2026, el cual estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. La presencia del cantante provocó el descontento de Donald Trump, quien aseguró que no conocía al intérprete y luego calificó su elección como “ridícula”.

Bad Bunny anuncia su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

Pese a las críticas, el cantante de DTMF dio un adelanto en sus redes sociales sobre “fiesta latina” que protagonizará en el Levi’s Stadium para agasajar a sus fans.

En el video revelado, se muestra al boricua bailar junto a diferentes personas al ritmo de su éxito Baile Inolvidable de fondo, por lo que se espera que su participación en el Super Bowl sea un homenaje a sus raíces latinas, el cual ha mantenido durante su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Aunque aún no se han dado a conocer las canciones que podría interpretar o los artistas sorpresa que se podrían presentar con él, se espera que entre su repertorio se encuentren sus grandes éxitos como:

“Titi Me Preguntó”

“Me porto bonito”

“Dákiti”

“Soy peor”

“Yo Perreo Sola”

“Callaíta”

Artistas que se presentarán durante el Super Bowl

La NFL dio a conocer que Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones serán los encargados de abrir la programación musical del evento más visto del año.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones también estarán presentes durante el Super Bowl 2026 (Archivo) Archivo

La organización informó en su página web oficial cuál será el rol de cada artista:

Charlie Puth : interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.

: interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. Brandi Carlile: cantará America the Beautiful, la icónica canción patriótica de EE.UU.

cantará America the Beautiful, la icónica canción patriótica de EE.UU. Coco Jones: entonará Lift Every Voice and Sing, conocido como el Himno Nacional Negro.

El entretenimiento previo al Super Bowl destacará las impactantes presentaciones en Lengua de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés).

El reconocido artista musical sordo Fred Beam interpretará el Himno Nacional y Lift Every Voice and Sing, mientras que el intérprete musical sordo Julian Ortiz interpretará America the Beautiful.