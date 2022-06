Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que convoque una cumbre que incluya a Joe Biden

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) convoque a una cumbre a la que invite a Joe Biden, a diferencia de lo que hizo el titular de la Casa Blanca, que dejó fuera de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Maduro extendió su propuesta al presidente Alberto Fernández, que ejerce la presidencia pro témpore de la Celac, el lunes por la noche desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, en Caracas.

“Presidente Alberto Fernández, tendrá que ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos, presidida por usted, quien convoque, con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe y sea invitado el presidente Joe Biden”, dijo el presidente venezolano.

Maduro denunció nuevamente “el acto de exclusión y discriminación” de Washington y su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento que se celebra en Los Ángeles.

Maduro expresó su “admiración por la claridad y valentía” del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó su decisión de no asistir a la cumbre, tras señalar que “no se invita a todos los países de América” por lo que apuesta por “cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos”.

Nicolás Maduro durante un acto en Caracas (Archivo) YURI CORTEZ - AFP

Maduro dijo que Estados Unidos “le metió una puñalada a la pretendida Cumbre de las Américas”, que calificó de “un fracaso total”, por los temas de su agenda y las ausencias de varios mandatarios regionales.

“No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y los asuntos de interés de los pueblos de las Américas”, fustigó. Sin embargo, indicó que, pese a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la cumbre, “la voz” de estos tres países estará “de distintas maneras, en las calles como protestas, en el salón de reuniones”.

Ausencias

La Cumbre de las Américas despegó el lunes en Los Ángeles con turbulencias tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como la deserción del presidente de México de este encuentro en el que la crisis migratoria regional es el plato fuerte.

Estados Unidos minimizó la deserción de México, que estará representado por su canciller Marcelo Ebrard. “La posición del presidente (Joe Biden) es que no creemos que los dictadores deban ser invitados, razón por la cual el presidente (López Obrador) decidió no asistir”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El presidente cubano Miguel Diaz Canel (der) y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, en La Habana (Archivo) YAMIL LAGE - AFP

Frente a la ausencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su canciller, Bruno Rodríguez, calificó la cita de un “fracaso neoliberal” que “aísla y desconecta a Estados Unidos de Nuestra América”.

Los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, quien se alineó con López Obrador; de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuya gestión ha recibido críticas de la Casa Blanca, y de Bolivia, Luis Arce, tampoco estarán presentes en la cita, que no se celebraba en Estados Unidos desde 1994.

Venezuela estará representada en eventos de la sociedad civil por delegados de Juan Guaidó, líder opositor a quien Estados Unidos y unos 50 países más reconocen como presidente interino.

Son esperados, entre otros, Alberto Fernández; el mandatario de Chile, Gabriel Boric, y el brasileño Jair Bolsonaro, quien debe reunirse con Biden el jueves, de acuerdo con fuentes de Brasilia, en el que sería el primer encuentro de ambos mandatarios.

Agencias AFP y ANSA