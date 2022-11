Nicole en Florida: los videos más impactantes de la llegada del huracán

escuchar

Después de causar estragos en el noroeste de Bahamas el miércoles, el huracán Nicole tocó tierra al norte de Florida ese mismo día a la noche, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Recientemente, el estado se enfrentó a Ian, que llegó a ser de categoría 4 y destrozó todo a su paso. Si bien este ciclón fue menos agresivo, causó severos daños en algunas partes del estado.

Como sucedió cuando Ian azotó la costa oeste de Florida, miles de personas registraron su evolución y compartieron fotos y videos en redes sociales. Bajo el hashtag #HurricaneNicole, miles de usuarios publicaron en Twitter los clips más impactantes del ciclón.

En ese sentido, se cerraron la mayor parte de las playas de la costa este del estado y las autoridades de cada condado le solicitaron a los residentes que se quedaran en casa, se mantuvieran alejados de las carreteras y evitaran las áreas y playas inundadas, siendo esta última en particular uno de los lugares más peligrosos para tránsito tanto humano como vehicular.

Los videos más impactantes de la llegada de Nicole a Florida. Twitter: @nytimes

De esa manera, algunos condados compartieron panfletos digitales acerca de las medidas de prevención que la población debía tomar. “No salgan. Estén a salvo y secos. Pueden ver todo lo que ocurre por las imágenes que proporcionará la Flager Beach Live Webcams”, publicó el condado de Flager.

Por si fuera poco, Nicole avanzó y también afectó a Fort Lauderdale, donde se informó que la marea ciclónica ya había inundado la isla barrera. Asimismo, las autoridades advirtieron que las rutas eran intransitables y sumamente peligrosas.

Los videos más impactantes de la llegada de Nicole a Florida. Twitter: @swrightwpbf

En un video que compiló The New York Times, se pudieron ver imágenes sensibles de la playa de Daytona Beach, donde una construcción se derrumbó luego de que las olas golpearan contra la estructura. Una vez que Nicole tocó tierra en el estado, se degradó nuevamente a tormenta tropical, pero eso no impidió que dejara destrucción a su paso.

En otro clip, un usuario reportó que vio “tiburones” en el agua que entraba por las calles de la ciudad. Si bien la nitidez de la imagen no permite ver con claridad si se trató de esos animales que habrían sido arrastrados por el ciclón, lo cierto es que sí se pudieron observar dos picos que parecían ser las “aletas”.

Los videos más impactantes de la llegada de Nicole a Florida. @WPBF25News

En un tercer video, y mientras el ciclón pasaba por Boynton Beach, se vio como afectó algunos postes y cables de electricidad, lo que provocó incendios. En las imágenes, tomadas desde un vehículo en la noche, se pudo apreciar cómo una parte al costado de la vía estaba en llamas.

De acuerdo con un seguimiento en vivo de LA NACION, Nicole a traviesa actualmente el centro de Florida. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se reportó alerta de tornado que incluye la ciudad de San Agustín, San Agustin Beach, en la ciudad de Anastasia, y Villano Beach.

Como suele suceder ante este tipo de fenómenos naturales, las autoridades advirtieron a la población mantenerse alejada de las playas y evitar observar la tormenta en vivo para no poner la vida en riesgo. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de Orlando permanece clausurado y hasta el momento se desconoce cuándo abrirá nuevamente sus puertas.

LA NACION