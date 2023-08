escuchar

Tras la pandemia por Covid-19, se hace cada vez más difícil conseguir estabilidad económica a largo plazo. Por ejemplo, comprar una propiedad o pagar una hipoteca durante décadas puede llegar a ser una tarea cuesta arriba, que pocos logren. Recientemente, una mujer se hizo viral en redes sociales luego de compartir una estrategia para asegurarse de que sus hijos tengan vivienda propia cuando crezcan.

A través de su cuenta de TikTok, una usuaria que se identificó como Letty Banderas explicó que por medio de la compra de pequeños cobertizos para poner en el jardín de su casa podía garantizar que sus hijos tuvieran un lugar donde vivir, independientemente de la situación económica en la que se encontrasen.

No quiere que sus hijos gasten dinero en alquileres y encontró una solución perfecta

En el video, que ya sumó más de seis millones de reproducciones en esa plataforma, se observa un terreno amplio en donde la mujer comenzó las construcciones, aunque en ningún momento se dio a conocer la ubicación exacta. “Comprar cobertizos pequeños y hacerlos habitables”, comenzó Banderas, quien luego agregó que de esa manera sus hijos “no tendrían que gastar 1500 dólares en renta cuando crecieran”.

Por el momento,la usuaria y su pareja ya edificaron uno y estiman levantar otros tres, más adelante. “Planeamos hacer nuestro barrio año tras año”, agregó la mujer en la descripción del clip. También agregó que, como su hijo mayor apenas tiene ocho años, utilizarían el cobertizo como gimnasio hasta que el pequeño tuviera la edad suficiente para mudarse solo y además comenzar a pagar una cuota baja de alquiler.

Una mujer compartió en TikTok su estrategia para garantizar que sus hijos tendrán vivienda propia cuando crezcan TikTok/@lettyxbanderas

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, las reacciones de los usuarios de TikTok no tardaron en llegar y cerca de 3500 personas opinaron acerca de la estrategia en el video y casi 600 mil le dieron Me gusta. “‘Una vez que te mudas, estás por tu cuenta’. Odio la mentalidad que tienen algunos padres. ¡Esto está increíble!”, escribió un usuario y Banderas se tomó un momento para contestarle y decirle que tampoco coincidía con aquella manera de pensar. “Mis padres siempre me ayudaron y todavía hacen cosas por mí. Quiero hacer lo mismo con mis hijos”, escribió.

Otros también aplaudieron la idea de la pareja y manifestaron que tenían 32 hectáreas disponibles y estaban haciendo lo mismo. “Ya tenemos seis edificados y cobraremos 300 dólares al mes por vivir allí. Ese dinero irá a una caja de ahorros, que podrán utilizar más adelante”, escribió la persona.

“Comenzamos a hacer esto también. Vivimos en media hectárea; tenemos dos casas pequeñas en la parte trasera y agregaremos tres más”, comentó alguien más, que luego agregó que tenía una hija con necesidades especiales que nunca podría vivir sola, por lo cual se les ocurrió hacerle una vivienda cerca de ellos para “darle tanta independencia como sea posible”.

Mientras que en Estados Unidos algunos padres construyen viviendas más pequeñas para sus hijos y les cobran un bajo porcentaje de alquiler, otros mantienen la estrategia de enfocarse en la calidad de su educación y ahorran desde el nacimiento para luego poder enviarlos a universidades de calidad.