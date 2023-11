escuchar

Una joven explicó en TikTok cómo fue su experiencia para obtener la visa de turismo para Estados Unidos, esto a pesar de que consideró que no tenía un “perfil aconsejable”. La chica colombiana afirmó que había escuchado que se necesitan diferentes características para conseguir la aprobación, pero para ella no aplicaron.

La visa de visitante en EE.UU., conocida como de turista, es para las personas que desean entrar temporalmente a ese país. Las categorías son: B-1, que se utiliza para asuntos de negocios y para asistir a conferencias, y B-2, para quienes desean hacer turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos.

“Tengo 25 años y vivo con mis papás”

La joven Alejandra Calderón, que se identifica en TikTok con la cuenta @alejacalderon71, ha logrado sumar más de 32.00 vistas en el video que publicó hace una semana con la frase: “Mi experiencia con la visa americana”. En el clip la colombiana indicó que le dieron el permiso de turismo por 10 años sin tener el perfil que muchos aseguran se debe presentar.

Calderón había visto muchos videos de personas que aconsejan tener un perfil en específico para obtener la visa americana. Ella presentó su solicitud en 2022 y aunque su cita era inicialmente hasta abril de 2024, la pudo recorrer hasta lograr que la recibieran en la entrevista en octubre de este año.

“Mi perfil no es común. Yo tengo 25 años, estoy soltera, vivo con mis papás”, narró la joven, quien afirmó que otros factores con los que no cumple son los de tener casa propia, hijos o estar en una empresa por años: “Cuando tú dices esto es muy probable que no seas como tan atractiva para que te den la visa americana”.

La tiktoker también expresó que otro de los consejos de los que había escuchado era que debía ir acompañada por su familia, pero ella fue sola y, aun así, se la aprobaron. “Creo que se trata más de confianza y de demostrar que no vas a ir a quedarte”. Otro de los temas que abordó en su video fueron los papeles que se requieren para la entrevista, ya que aunque sabe qué hay quienes llevan muchos documentos, en su caso solo se presentó con la confirmación de su cita y su pasaporte.

En consecuencia de su primer video, Calderón recibió preguntas de los usuarios de la red social china. En otro clip comentó que lo primero que le cuestionaron era a qué iba a EE.UU. En su solicitud había indicado que deseaba conocer los parques de Disney y Universal, así que se lo reiteró a la cónsul.

“Adicionalmente, dije que Universal porque quería conocer el mundo de Harry Potter. Creo que eso fue bueno, porque hice reír a la persona que me estaba haciendo la entrevista, que era una mujer”. Aunque la joven afirmó que ese gesto fue valioso, también comentó que era importante detallar de forma específica lo que se hará en el país norteamericano, como los lugares que se desean visitar.