Noticia de peso: Avanza la Semana del Oso Gordo en Alaska

Los estadounidenses cansados por el bombardeo de noticias políticas en 2025 se tomaron un respiro este miércoles, con el concurso de la Semana del Oso Gordo que transcurre en Alaska.

La competencia anual enfrenta a osos que se atiborran de salmón para prepararse para los meses de hibernación.

Los concursantes, que ni saben que lo son, se disputan los votos de cientos de miles de personas en todo el mundo que eligen a sus favoritos en línea.

El oso que la audiencia considere que ganó más kilos será declarado ganador al final de la semana.

La primera edición del concurso fue en 2014, cuando apenas unos miles de votantes, pero este ejercicio democrático ha ido ganando peso.

Los organizadores dijeron que el año pasado recibieron alrededor de 1,2 millones de votos de más de cien países.

“Como la masa corporal de un oso al final del verano, las expectativas por el torneo crecen”, dijo en un comunicado Katmain Conservancy and Explore, a cargo del evento.

“El año pasado, 128 Grazer ganó su segundo título, y se convirtió en la primera mamá en ganar. ¿Tiene lo que se necesita para ganar por tercera vez?”, agregó.

Los votantes comparan fotos del antes y después de los plantígrados del Parque Nacional Katmai, en Alaska, para ver cuál luce más preparado para enfrentar la hibernación.

El objetivo del certamen es llamar la atención sobre los osos de Alaska y los riesgos que enfrentan por la actividad humana.

Unos 2000 osos en el parque comienzan a engordar en la recta final del verano y al comienzo del otoño boreal, gracias a una dieta de hasta 45 kilos de salmón por día, que les nutrirán durante los cinco meses de hibernación.

En ese período, de sueño profundo, los animales no se despiertan para comer, beber o hacer sus necesidades, por lo que emergen mucho más flacos en la primavera.

El voto está abierto en explore.org/fat-bear-week y cierra el martes a las 5pm de Alaska (0100 GMT del miércoles).

