Los encontraron: el descubrimiento en Alaska que podría dar una herramienta inesperada al ejército de EE.UU.

Un nuevo avance científico se desarrolla en Estados Unidos. Biólogos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército descubrieron 26 nuevas especies de microorganismos preservados en el antiguo permafrost de Alaska. Su descubrimiento conlleva nuevas innovaciones tecnológicas para la milicia estadounidense.

El hallazgo que favorece al ejército

De acuerdo con el comunicado oficial de la organización, los microbios fueron encontrados en las Instalaciones de Investigación del Túnel de permafrost (suelo que permanece congelado a 32°F, 0°C) del Laboratorio de Investigación e Ingeniería de Regiones Frías (CRREL) en Fox, Alaska.

El 52 % de las bacterias encontradas en muestras de túneles de permafrost han sido especies nuevas

Los microbios estuvieron congelados en el permafrost durante 40.000 años. Después de su “largo sueño”, fueron transportados y revividos en el laboratorio de microbiología del suelo del CRREL en Hanover, New Hampshire.

“Estamos descubriendo nuevas bacterias nunca antes descubiertas”, dijo la doctora Robyn Barbato, microbióloga investigadora principal y líder del equipo de microbiología del suelo del CRREL.

“¿Recuerdan cómo les fascinaban los animales que Jack Hanna presentaba en los programas nocturnos de televisión? Es algo así. Hay organismos que ni siquiera sabíamos que existían y que han quedado atrapados en el hielo congelado o el permafrost”, agregó.

El proyecto busca aprovechar las adaptaciones biológicas al frío para desarrollar nuevas tecnologías que ayuden al ejército estadounidense a sobrevivir en zonas de frío extremo

Tras el descubrimiento de las nuevas especies, estas serán incorporadas a la Biblioteca Innovadora, Colaborativa y Exploratoria de Organismos de Regiones Frías para el Descubrimiento en Biotecnología de Crrel.

Qué dice el estudio sobre el descubrimiento

Publicaciones científicas recientes y comunicaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería del Ejército de EE. UU. presentaron la secuencia genómica de nueve de los microbios hallados en Alaska que pertenecen a diversos géneros dentro de la familia Bacillota:

Oceanobacillus (ej. O. kimchii).

Paenibacillus (ej. P. xylanexedens).

Pristimantibacillus.

Psychrobacillus (ej. P. psychrotolerans).

Neobacillus (ej. N. niacini).

Bacillus (ej. B. licheniformis)

Estas especies son psicrótrofas y extremófilas, lo que significa que responden a entornos extremos como temperaturas bajo cero. Por el momento, se estudia cómo pueden sobrevivir bajo dichas condiciones.

Las especies son psicrótrofos y extremófilos, por lo que responden a condiciones extremas

“Tenemos motivos para creer que cuanto más busquemos, más especies nuevas encontraremos”, señaló Barbato. “Es increíblemente emocionante trabajar en la frontera microbiológica, por así decirlo”.

El rol de los microbios en el ejército estadounidense

El descubrimiento de estas adaptaciones biológicas favorece al ejército estadounidense. A partir de este hallazgo, los investigadores buscan desarrollar nuevas biotecnologías que aprovechen los mecanismos de estos microbios para proteger a las tropas contra la congelación en zonas de frío extremo.

Los investigadores prevén el uso de estos microbios para proteger a las tropas contra la congelación en zonas de frío extremo

“Estos microbios han evolucionado para mantenerse viables en temperaturas bajo cero”, dijo Barbato. “Queremos aprender cómo lo hacen para poder desarrollar nuevas biotecnologías que ayuden al ejército estadounidense a operar en regiones frías”.

Entre los inventos pensados por el CRREL para la milicia se encuentra la creación de recubrimientos en aerosol para evitar la acumulación de hielo en vehículos y equipos militares, más una crema de piel para proteger a las tropas de las condiciones congelantes.