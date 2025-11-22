Ayuda para viviendas en Nueva Jersey: qué inmigrantes califican

El gobierno de Nueva Jersey dispone de diferentes programas con ayudas de vivienda para personas sin hogar o que afrontan situaciones complejas. Algunas de estas iniciativas están destinada tanto a inmigrantes con green card como indocumentados, aunque algunas solo permiten a quienes tienen un estatus regular.

Qué inmigrantes califican para las ayudas de vivienda en Nueva Jersey: requisitos y programas disponibles

En un mercado de vivienda con alta demanda, muchas personas pueden optar por ayudas de vivienda en el Estado Jardín. En líneas generales, los residentes permanentes, es decir, cuentan con la Green Card, pueden aplicar a todos los programas de asistencia con el inmueble.

Los inmigrantes con Green Card pueden participar de todos los programas de ayudas de viviendas en Nueva Jersey

La lista de iniciativas dispuesta por el gobierno de Nueva Jersey, a las que pueden aplicar todos los residentes permanentes, incluye:

Servicios de extensión en la calle: destinados a satisfacer las necesidades inmediatas de las personas sin hogar en lugares no protegidos.

Refugio de emergencia: proporciona un refugio temporal para estos individuos.

Refugio seguro: viviendas de apoyo que atienden a personas sin hogar con enfermedades mentales graves y que no pueden participar en viviendas de apoyo.

Recolocación rápida: proporciona asistencia financiera temporal para ayudar a pagar la vivienda y la gestión de casos y servicios para mantenerla.

Programa de prevención de la falta de vivienda: asistencia temporal a los hogares que están siendo desalojados debido a una pérdida de ingresos a corto plazo.

Alojamiento de transición a través del CoC o receptor ESG: programas de inmuebles de apoyo que son temporales pero diseñados para ser un paso intermedio entre el refugio de emergencia y el hogar permanente.

Viviendas asequibles/subvencionadas: subsidios del gobierno federal, estatal o local para las personas de bajos y medianos ingresos.

Programa estatal de asistencia para el alquiler (SRAP): subsidios de vivienda para ancianos, familias, hogares sin hogar y discapacitados a través de un sistema de lotería.

Asistencia de emergencia (EA): prestaciones financiadas por el estado para ayudar con la vivienda y el mobiliario doméstico, entre otros gastos.

Servicio social para personas sin hogar (SSH): asiste a las familias y los individuos que experimentan la falta de vivienda o están en riesgo inminente de convertirse en homeless.

En el caso de los migrantes indocumentados, el texto remarca que pueden participar en los programas de servicios de extensión en la calle; refugios de emergencia; refugios seguros; recolocación rápida; alojamiento de transición a través del CoC o receptor ESG y iniciativas administradas por organizaciones caritativas.

A estas iniciativas también pueden aplicar los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), según el documento del gobierno.

Tanto beneficiarios del DACA como inmigrantes indocumentados pueden aplicar a muchas ayudas de vivienda en Nueva Jersey

Motivos por los que un inmigrante puede perder ayudas de vivienda en Nueva Jersey: reglas y sanciones

Según la firma Legal Information Institute, una persona puede perder sus beneficios en el Estado Jardín por diferentes motivos. Esto puede deberse a la terminación de pagos de asistencia o la negativa a celebrar un contrato. Las infracciones que pueden llevar a esta situación son:

Una o más violaciones graves del contrato de arrendamiento.

Algún miembro del hogar no firma ni presenta el formulario de consentimiento para divulgar información.

Un miembro de la familia no establece la ciudadanía o un estatus migratorio elegible.

La familia viola alguna de las obligaciones familiares establecidas.

Algún miembro de la familia ha sido desalojado de una vivienda con asistencia federal en los últimos tres años o ha cometido fraude, soborno o cualquier otro acto corrupto o delictivo en relación con SRAP.

La familia actualmente tiene una obligación financiera con el DCA en relación con cualquier otro programa de asistencia para la vivienda.

La familia incumple un acuerdo de reembolso para pagar las cantidades adeudadas a DCA o participó en comportamientos abusivos o violentos hacia el personal.

La familia estuvo ausente de la unidad asistida por un período de más de 180 días calendario consecutivos.

Un miembro cometió una actividad delictiva relacionada con las drogas en la unidad, dentro o cerca de las instalaciones.

Un familiar ha cometido un delito y está sujeto a la obligación de registrarse de por vida en el marco del programa estatal de registro de delincuentes sexuales.

A su vez, el sitio remarca que el DCA puede imponer la condición de que otros miembros de la familia que participaron en la acción u omisión del delito, o que fueron responsables, no residan en la unidad.

Escasez de viviendas en Nueva Jersey: impacto en inmigrantes, cifras y por qué preocupa la crisis habitacional

La organización National Low Income Housing Coalition describe en su sitio web los detalles de la escasez actual de inmuebles asequibles y disponibles para hogares de muy bajos ingresos. Este grupo de personas incluye a quienes perciben salarios iguales o inferiores al umbral de pobreza o al 30% del ingreso medio de su área.

La escasez de vivienda es un problema acuciante para los ciudadanos e inmigrantes en Nueva Jersey Freepik

En la región, según la organización, hay 296.565 hogares (el 23% del total) de inquilinos con ingresos extremadamente bajos. Con este número, la escasez de viviendas afecta a 205.063 hogares.

A su vez, la plataforma especializada en el mercado inmobiliario Builders Patch indicó en un informe de 2021 que por cada 100 hogares de bajos ingresos que alquilaban en el Estado Jardín solo había 44 viviendas asequibles disponibles. Mientras que el alquiler medio en la región mantuvo un aumento del 37% desde 2010, los ingresos promedio de las familias crecieron un 33%.