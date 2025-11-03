Cómo llegan los candidatos Mikie Sherrill y Jack Ciatarelli a la elección a gobernador en Nueva Jersey

Este 4 de noviembre se celebran las elecciones que definen al próximo gobernador de Nueva Jersey y la contienda entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli se perfila como una de las más reñidas. Los sondeos más recientes coincidieron en que la ventaja de la congresista es leve, pero sostenida, mientras el exlegislador apostó a movilizar a los votantes desencantados con la economía y el costo de vida.

Elecciones en Nueva Jersey: un escenario polarizado y sin margen para errores, para AtlasIntel

Según el sondeo de AtlasIntel, realizado entre el 25 y el 30 de octubre, entre 1639 votantes probables, Sherrill obtuvo el 50,2% de las preferencias, frente al 49,3% de Ciattarelli, una diferencia de apenas 0,9 puntos porcentuales dentro del margen de error. El estudio, que utilizó el método de reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR), reveló que la elección se definirá por temas económicos, ya que el 66,3% de los consultados consideró que la inflación y el costo de vida son los factores más importantes a la hora de votar.

La encuesta de AtlasIntel (25-30 de octubre) entre 1639 votantes probables revela una contienda técnicamente empatada, con Sherrill al 50,2% y Ciattarelli al 49,3% Fotomontaje: X/ Sherrill y Ciattarelli

El segundo tema más mencionado fue la carga impositiva (34,2%), seguido por la economía y el mercado laboral (21,6%), la inmigración (21,2%) y la educación (20,8%). Los asuntos vinculados con los derechos reproductivos o las políticas energéticas quedaron más relegados.

De acuerdo con el estudio, los votantes de Nueva Jersey también expresaron divisiones sobre el reciente cierre del gobierno federal: 49,2% culpó a los republicanos, mientras 44,5% responsabilizó a los demócratas, lo que reflejó un electorado políticamente fracturado.

AtlasIntel destacó que si las elecciones legislativas federales se celebraran el mismo día, el 51% votaría por el candidato demócrata a la Cámara de Representantes y el 47,1% por el republicano, un dato que reforzó el leve sesgo demócrata en el estado.

Suffolk University detectó una ventaja ajustada en las elecciones de Nueva Jersey

Otra medición, de Suffolk University, realizada entre el 26 y el 29 de octubre, confirmó el escenario de paridad, pero con una diferencia algo más amplia a favor de Sherrill. La encuesta, basada en 500 votantes probables en todo el estado y en el condado de Bergen, mostró a la candidata demócrata con 46% de apoyo frente al 42% de Ciattarelli.

El sondeo de Suffolk University (26-29 de octubre) muestra a Sherrill con 46% de apoyo frente a 42% de Ciattarelli AP Photo/Mary Altaffer/ Ted Shaffrey

El informe resaltó que entre quienes ya emitieron su voto, Sherrill llevaba una ventaja de 56%-35% en todo el estado y 63%-27% en Bergen County. Este último distrito fue señalado por los investigadores de Suffolk como un indicador clave del resultado final, dado que en las tres últimas elecciones a gobernador sus resultados anticiparon con precisión el comportamiento del resto del estado.

David Paleologos, director del centro de investigación política de Suffolk, sostuvo que la participación será determinante: “El candidato con la mejor operación de movilización se lleva el premio, así de simple”. La institución recordó que, históricamente, Bergen County acompañó el resultado general: lo hizo en 2013 con Chris Christie, en 2017 con Phil Murphy y nuevamente en 2021.

SoCal Strategies marcó la ventaja más amplia para Sherrill

Por su parte, el sondeo de SoCal Strategies, en colaboración con Red Eagle Politics, detectó una ventaja más holgada para Sherrill. La encuesta, elaborada entre el 28 y el 29 de octubre con 800 votantes probables, mostró un 52% para la demócrata frente a un 45% para Ciattarelli, una diferencia de siete puntos.

El estudio explicó que el liderazgo de Sherrill se sostuvo en el apoyo de jóvenes de 18 a 29 años, quienes la respaldaron por 67%-29%, así como entre los votantes con título universitario (57%-42%), las mujeres (55%-41%), los independientes (50%-41%) y la población afroamericana (79%-16%).

SoCal Strategies (28-29 de octubre) registra la ventaja más amplia para Sherrill con 52% frente a 45% de Ciattarelli Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Los analistas de SoCal subrayaron que el entusiasmo juvenil y el voto femenino podrían inclinar la balanza en los comicios, a pesar de que Nueva Jersey mantiene una historia de alta participación entre votantes mayores.

Qué dicen las últimas diez encuestas para las elecciones en Nueva Jersey

El promedio de las diez encuestas más recientes mostró que Mikie Sherrill lideró frente a Jack Ciattarelli por 4,8 puntos porcentuales. Ningún estudio registró al republicano por encima de la demócrata, aunque en varios casos la diferencia se mantuvo dentro del margen de error. La coincidencia general fue que la carrera se encuentra abierta, pero con una ventaja estructural para la congresista demócrata.

Promedio de encuestas recientes:

Sherrill: 50,9%

Ciattarelli: 46,1%

Detalle de los sondeos: