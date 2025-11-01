Voto en Nueva Jersey 2025: cómo me afecta el cambio de horario del domingo 2 de noviembre

Los ciudadanos de Nueva Jersey deberán elegir a su nuevo gobernador el próximo martes 4 de noviembre. Sin embargo, aquellos que estén registrados pueden emitir su voto de manera anticipada desde el 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. La fecha límite coincide con el cambio de horario que aplica en casi todo Estados Unidos.

¿En qué afecta el cambio de horario a la votación de Nueva Jersey?

El horario de verano, que se implementa en la mayor parte del país norteamericano, llega a su fin el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes retrocederán sesenta minutos. La apertura de votación anticipada en Nueva Jersey es de lunes a sábado de 10 hs a 20 hs (hora local) y el domingo de 10 hs a 18 hs, según el sitio oficial.

Los ciudadanos de Nueva Jersey experimentarán cambios de horario en plena jornada electoral Imagen de Freepik

De esta manera, el domingo, las agujas de los relojes de los ciudadanos del estado se atrasarán una hora respecto a los días previos, aunque el horario electoral será el mismo.

Cabe recordar que los celulares y otros dispositivos electrónicos harán el cambio automáticamente tras el 2 de noviembre. En ese sentido, habrá que ajustar de manera manual los relojes analógicos, así como también ciertos despertadores e incluso los tableros de los vehículos.

En Nueva Jersey, al igual que en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, los residentes ajustan sus relojes dos veces al año. En este caso, lo harán para regresar al sistema estándar.

Los últimos sondeos muestran a la demócrata Mikie Sherrill sobre el republicano Jack Ciattarelli en las preferencias por la gobernación de Nueva Jersey X: @MikieSherril - @Jack4NJ

¿En qué lugares se puede votar anticipadamente en Nueva Jersey?

Para estos comicios, hay 23 centros electorales para realizar la votación anticipada en Nueva Jersey. Estos son:

Condado de Atlantic

Condado de Bergen

Condado de Burlington

Condado de Camden

Condado de Cape May

Condado de Cumberland

Condado de Essex

Condado de Gloucester

Condado de Hudson

Condado de Hunterdon

Condado de Mercer

Condado de Middlesex

Condado de Monmouth

Condado de Morris

Condado de Ocean

Condado de Passaic

Condado de Salem

Condado de Somerset

Condado de Sussex

Condado de Union

Condado de Warren

¿Cuántas personas votaron en Nueva Jersey y quién va ganando?

Las elecciones en el Estado Jardín ya están en marcha, y los ciudadanos elegirán, principalmente, entre la candidata demócrata apoyada por el expresidente Barack Obama, Mikie Sherrill y el republicano aliado de Donald Trump, Jack Ciattarelli.

De acuerdo con un análisis publicado en X por Michael Pruser, director de Decision Desk HQ, con registros hasta el 28 de octubre, la cantidad de votantes por partido en los primeros tres días de participación temprana y en persona se divide en:

Republicanos en persona: 94.555.

Demócratas en persona: 98.796.

Ventaja del voto bruto para los demócratas: 4241 (D +1,77 %).

Los datos compartidos por los partidos fueron recopilados por analistas y puestos en perspectiva a años anteriores X: @MichaelPruser

Tras presentar los números, el analista explicó: “Se están reflejando las tendencias de 2024, por lo que debemos esperar que el Partido Republicano encuentre algunos días más ganadores antes de que veamos a los demócratas recuperar la ventaja diaria el viernes o el sábado”.

Esta leve ventaja también fue destacada por la última encuesta, elaborada por A2 Insights, entre el 24 y el 26 de octubre. En específico, la demócrata se impone por 4,9 puntos porcentuales: 51,4% vs. 46,5%.