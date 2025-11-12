Cuánta nieve ha caído en Nueva Jersey durante las últimas horas y qué se espera de la nueva ola de frío

Las primeras nevadas de la temporada cubrieron el norte de Nueva Jersey con un manto blanco leve, que marcó el inicio de un nuevo período de bajas temperaturas en la región. Aunque el fenómeno dejó acumulaciones menores y no causó mayores inconvenientes, las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticiparon que, en los próximos días, una nueva ola de aire polar ingresará desde el noroeste.

Las primeras nevadas del otoño en Nueva Jersey

De acuerdo con los registros oficiales del NWS en Mount Holly, las nevadas comenzaron a observarse el martes 11 de noviembre en diferentes localidades del norte del estado, especialmente en el condado de Sussex. En Stokes State Forest se acumuló la mayor cantidad, con 1,4 pulgadas (aproximadamente 3,5 centímetros), mientras que en Vernon Township hubo una pulgada (2,5 centímetros) y en Wantage Township, cerca de 0,4 pulgadas (un centímetro).

El condado de Sussex fue el más afectado, con la mayor acumulación registrada en Stokes State Forest, donde la nieve alcanzó 1,4 pulgadas (aproximadamente 3,5 centímetros) NWS

En el resto de la región, los valores fueron menores: en Sparta se registraron 0,3 pulgadas, mientras que en Highland Lakes, Montague, Newton, Hardyston, Kinnelon, Lake Hopatcong y Butler apenas se observó una fina capa de 0,1 a 0,2 pulgadas. Aunque se trató de un evento leve, representó el primer contacto con la nieve en lo que va del otoño en Nueva Jersey.

New Jersey Herald informó que las nevadas se desplazaron con rapidez sobre el norte del estado y parte del área metropolitana de Nueva York durante la mañana del martes, con ráfagas breves que llegaron a cubrir techos, parques y carreteras por algunos minutos.

El fenómeno se originó en el sistema de los Grandes Lagos, un tipo de precipitación conocido como “efecto lago” (lake-effect snow), que ocurre cuando el aire frío atraviesa masas de agua templadas y genera nubes de nieve al desplazarse hacia el este. Estas nubes llegaron a Nueva Jersey en forma de pequeñas tormentas, que apenas lograron dejar un rastro blanco.

El inicio de la temporada invernal en Nueva Jersey: frío y nevadas

Bob Ziff, integrante del grupo North Jersey Weather Observers, señaló al medio local que la mayoría de los observadores reportó solo pequeñas lluvias de nieve, aunque en algunas zonas del condado de Sussex las mediciones fueron mayores.

El martes también estuvo acompañado por un descenso notorio de las temperaturas, que cayeron por debajo del punto de congelación en las zonas altas. En High Point, el termómetro marcó 21°F (-6°C), mientras que en Vernon descendió a 24°F (-4°C). Otras localidades como Parsippany y Ramsey reportaron 29°F (-2°C).

Para este miércoles, el NWS pronostica que un frente frío débil pasará durante la noche, con vientos del suroeste que soplarán a 25 millas por hora (40 km/h) NWS

Qué se espera del clima en Nueva Jersey para los próximos días

Según el último parte del NWS emitido desde Mount Holly, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse durante este miércoles, pero el frío continuará firme sobre todo el estado.

Una zona de alta presión ubicada en el sureste de Estados Unidos dominará el clima del Atlántico medio, aunque se prevé el paso de un frente frío débil durante la noche, sin precipitaciones significativas. Las temperaturas vespertinas alcanzarán valores de entre 48°F y 55°F (9°C a 13°C), pero el viento del suroeste soplará a 25 millas por hora (40 km/h), lo que mantendrá una sensación térmica inferior.

Durante el jueves, persistirá el flujo de aire polar desde el noroeste. Se anticipan ráfagas de 30 millas por hora (48 km/h) y temperaturas máximas en torno a los 52°F (11°C), con mínimas que podrían bajar nuevamente a los 30°F (-1°C) por la noche.

El organismo indicó que no se descartan nuevas ráfagas de nieve o lloviznas en zonas montañosas del noroeste, especialmente en los condados de Sussex y Warren, aunque sin acumulaciones relevantes.

El miércoles, la sensación térmica será inferior a las temperaturas reales de 48°F a 55°F (9°C a 13°C) NWS

El viernes, se mantendrá el mismo patrón, con temperaturas similares y cielos parcialmente nublados, pero con una leve disminución de los vientos debido a la reducción del gradiente de presión.

Para el fin de semana, el pronóstico muestra un cambio temporal: el sábado ingresará un sistema conocido como clipper, que se desplazará desde el oeste y podría dejar lluvias débiles y, en las zonas más elevadas del norte, algunas gotas mezcladas con copos de nieve. No obstante, las temperaturas diurnas se mantendrán por encima del punto de congelación, con máximas cercanas a los 50°F (10°C).

El domingo, se espera un aumento de la temperatura, con valores que podrían alcanzar los 65°F (18°C) en el sur del estado, aunque con la llegada de un nuevo frente frío durante la noche.

El lunes, volverán los vientos del noroeste, con ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 km/h), que llevarán otro descenso térmico.