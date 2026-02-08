El acuerdo de Capital Health por el que estos residentes de Nueva Jersey y Pensilvania podrían cobrar hasta US$5000

El proveedor de atención médica Capital Health, con múltiples ubicaciones en Nueva Jersey y Pensilvania, acordó pagar US$4,5 millones para resolver una demanda colectiva tras una filtración de información personal que comprometió la privacidad de pacientes, expacientes y empleados. Como parte del acuerdo, algunas personas afectadas podrán recibir hasta US$5000.

Quiénes podrán cobrar casi 5000 dólares a Capital Health

De acuerdo con The Sun, el acuerdo beneficia a residentes de Nueva Jersey y Pensilvania cuya información personal pudo haber sido comprometida durante la violación de seguridad ocurrida entre el 11 y el 26 de noviembre de 2023.

Algunos pacientes de Capital Health podrán cobrar una compensación por un incidente de 2023 (FB Capital Health)

Los términos del acuerdo establecen dos tipos de compensación:

Hasta US$5000 para quienes puedan demostrar pérdidas documentadas , como robo de identidad , fraude , honorarios profesionales o gastos de monitoreo crediticio .

para quienes puedan demostrar , como , , o . US$100 para las personas que no cuenten con documentación que acredite pérdidas económicas.

Además, los miembros del acuerdo podrán acceder a tres años de monitoreo crediticio gratuito, con un valor estimado de US$90 por año, es decir, US$270 en total, según información citada por NJ.

Cómo reclamar el pago de 5000 dólares de Capital Health

La fecha límite para que los miembros del grupo de beneficiarios se excluyan o presenten alguna objeción sobre el pago que recibirán por parte del proveedor de servicios médicos está fijada para el 9 de marzo. Mientras que para que los pacientes reciban su pago correspondiente, deberán llenar un formulario de reclamo y presentarlo antes del 6 de abril, indica el medio.

Así se pueden reclamar los 5000 dólares a Capital Health. (AP Foto/Charles Krupa, archivo) Charles Krupa - AP

Los beneficiarios deben llenar el formulario en la página de Capital Health. Se debe ingresar a su cuenta y completar la información que se solicita.

Los miembros del grupo deben ingresar identificación única y número de PIN que recibieron en un correo electrónico sobre que es un beneficiario del acuerdo

Después de enviar el formulario, se recibirá un email con un código de confirmación

Es importante conservar el correo electrónico y la clave de confirmación para futuras consultas, en caso de requerir aclaraciones o tener dudas sobre el reclamo en fechas posteriores, sobre todo si se necesita actualizar la información de contacto, según The Sun.

En noviembre de 2023, Capital Health sufrió un ciberataque, en donde los cibercriminales pudieron acceder a archivos de la red de la empresa. Para el 7 de enero de 2024, el grupo internacional de ransomware LockBit se atribuyó la responsabilidad del ataque, y aseguró que robó 10 millones de archivos de la firma, según un documento.

El grupo criminal amenazó con publicar los archivos el 9 de enero de ese año, si es que Capital Health no pagaba un rescate, sin embargo, no está claro cuánto pidieron por el rescate y si la empresa pagó por ello, indica NJ.

Otros acuerdos que se pueden reclamar en Estados Unidos

De acuerdo con The Sun, hay más acuerdos a los que las personas de Estados Unidos podrían ser elegibles, y reclamar pagos de hasta 150 dólares. Los acuerdos son los siguientes:

Los afectados recibieron un correo para saber que pueden reclamar un pago a Capital Health (Unsplash)

Se puede reclamar hasta 75 dólares por mensaje de texto en un acuerdo de 10,5 millones de dólares, después de que Kaiser Foundation Health Plan Inc., una empresa de salud de Oakland, California, fuera acusada de violar la Ley de Protección al Consumidor Telefónico. Se puede presentar una reclamación hasta el 12 de febrero.

por mensaje de texto en un acuerdo de 10,5 millones de dólares, después de que Kaiser Foundation Health Plan Inc., una empresa de salud de Oakland, California, fuera acusada de violar la Ley de Protección al Consumidor Telefónico. Se puede presentar una reclamación hasta el 12 de febrero. Luego de que la compañía de bebidas energéticas de Dwayne “The Rock” Johnson fuera acusada de publicidad engañosa, se liberó un acuerdo de tres millones de dólares, en que los compradores podrán reclamar hasta 150 dólares. La fecha límite para presentar la reclamación es el 20 de febrero.