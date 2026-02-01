Seguro Social en Nueva Jersey: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Los residentes del Estado Jardín ya pueden conocer las fechas de pago del Seguro Social para el mes de febrero. El calendario fue confirmado por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que incluye el aumento por los Ajustes por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Calendario de pagos del Seguro Social en Nueva Jersey en febrero 2026

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán los depósitos de forma escalonada, según la fecha de nacimiento.

Este es el calendario oficial de depósitos del Seguro Social (Social Security Administration)

Las transferencias se realizarán el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes, por lo que quedan de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 11 de febrero

Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 18 de febrero

Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de febrero.

Las personas del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) inscritas antes de mayo de 1997 recibirán sus pagos el día martes 3 de febrero.

El resto de las transferencias del SSI se realizan el día primero de cada mes, a menos que la fecha correspondiente sea en fin de semana o feriados federales. El depósito correspondiente al mes de febrero se realiza el 30 de enero.

Durante el año 2026, el programa SSI adelantará sus pagos en cuatro ocasiones, por lo que el calendario queda de la siguiente forma:

El 30 de enero estará disponible el pago de febrero.

El 27 de febrero estará disponible el pago de marzo.

El 31 de julio estará disponible el pago de agosto.

El 30 de octubre estará disponible el pago de noviembre.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026

El SSA informó desde 2025 que los pagos de los beneficiarios tendrían un aumento debido al COLA. Aunque para este año el incremento es del 2,8 por ciento, hay algunos nuevos lineamientos y requisitos que se deben tomar en cuenta.

Los recursos del Seguro Social se entregan a partir del segundo miércoles del mes en curso (Instagram/socialsecurity)

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a US$184.500.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación, el límite de ganancias será de $24.480.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a US$65.160.

Y para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

Los beneficiarios del SSA recibirán un monto estimado de:

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Trabajadores jubilados: US$2071

Viudos ancianos solos: US$1919

Trabajadores discapacitados: US$1630

Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): US$1491

Para una persona elegible (SSI): US$994

Para una persona esencial (SSI): US$498

Requisitos para solicitar los beneficios del SSA en Nueva Jersey

Entre las características que deben cumplir los interesados para ser elegibles, la SSA informó que quienes podrán enviar su solicitud son:

El Seguro Social brinda recursos a los adultos mayores para tener una vida diga (Instagram/@socialsecurity)

Jubilados que trabajaron y pagaron impuestos al Seguro Social

Cónyuges o excónyuges de jubilados

Personas con incapacidad

Viudos

Por ceguera o incapacidad (pagos suplementarios)

Personas de 65 años o más que no puedan cubrir los costos de necesidades básicas (pagos suplementarios).

Una vez realizado el trámite, la administración se encargará de revisar si la persona puede ser elegible, de acuerdo a si recibe otro tipo de apoyo gubernamental como pensiones o pagos por desempleo.

En el caso de personas menores de 65 años, deberán comprobar que sus ingresos son limitados y que por sus condiciones se les imposibilita trabajar durante más de un año.