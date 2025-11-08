El museo flotante de Nueva Jersey que guarda los secretos de la Segunda Guerra Mundial

El USS New Jersey, participó en la lucha en la Segunda Guerra Mundial y sirvió hasta la década de 1990. Luego de su baja, el buque funciona como museo flotante en su estado homónimo. Este acorazado supera al famoso Titanic en longitud por cinco pies (1524 metros) y su interior es un laberinto de 1600 habitaciones, una escala que fascina a turistas y residentes.

Así es el museo flotante más grande que el Titanic en el Estado Jardín

El USS New Jersey es el acorazado más largo de todos con 887 pies y 7 pulgadas de largo (270.535 metros), lo que equivalen a tres campos de fútbol. Esto lo coloca con 5 pies (1524 metros) más de largo que el Titanic.

Es el más rápido con una velocidad récord de 35.2 nudos (más de 40 millas por hora o 64.374 kilómetros) y el que más condecoraciones recibió con 19 estrellas de batalla a lo largo de su trayectoria, informó Business Insider.

El USS New Jersey es el más largo de todos con 887 pies y 7 pulgadas de largo (270,535 metros); incluso es 5 pies (1.524 metros) más de largo que el Titanic (Instagram/@battleshipnj)

La Armada estadounidense reactivó el USS New Jersey varias veces a lo largo de las décadas, ya que ningún otro buque podía igualar su capacidad de bombardeo costero. Esta potencia residía en sus impresionantes cañones Mark 7 de 16 pulgadas (40.64 centímetros), con tubos de 66.7 pies (20.330 metros) de largo.

Estos podían lanzar proyectiles explosivos de 1900 libras (861.825 kilogramos) a objetivos ubicados a unas 23 millas (37 kilómetros) de distancia, según su sitio oficial.

La torre de mando del USS New Jersey era un búnker flotante, ya que contaba con una armadura de 17 pulgadas (43.18 centímetros) de grosor para su protección.

Pero su verdadera maravilla residía en su centro de combate. Allí, una computadora analógica electromecánica Mark 8 Rangekeeper calculaba con precisión la trayectoria de cada proyectil, incluso efectos sutiles como la rotación terrestre (Efecto Coriolis).

El USS New Jersey estaba disponible para albergar a 2000 tripulantes, pero durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a tener 2700 marineros a bordo. Cuando no había suficientes literas, los marineros dormían en hamacas, destacó Business Insider.

Se construyó para albergar a 2000 tripulantes, pero durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a tener 2700 marineros a bordo (Instagram/@battleshipnj)

Precios y recorridos del museo flotante en Nueva Jersey

El museo ofrece visitas diarias autoguiadas o guiadas. La entrada autoguiada para adultos tiene un precio de US$30, mientras que la opción guiada, más inmersiva, cuesta US$40. Los boletos están disponibles directamente a través del sitio web del USS New Jersey.

El museo propone cuatro itinerarios por colores para recorrer el barco con una duración variable (entre 5 y 45 minutos), de acuerdo con Business Insider.

Línea Verde (introducción): recorre las áreas de vivienda, como los camarotes de la tripulación y el comedor de oficiales, además de las exhibiciones principales.

recorre las áreas de vivienda, como los camarotes de la tripulación y el comedor de oficiales, además de las exhibiciones principales. Línea Roja (combate y armamento): se centra en la potencia militar del buque, incluye el centro de combate y la plataforma de misiles.

se centra en la potencia militar del buque, incluye el centro de combate y la plataforma de misiles. Línea Amarilla (vida cotidiana): muestra cómo era la vida a bordo y destaca instalaciones como la barbería, la biblioteca y la lavandería.

muestra cómo era la vida a bordo y destaca instalaciones como la barbería, la biblioteca y la lavandería. Línea Azul (“hacia la ciudadela”): te lleva a las salas de máquinas, la sala de radio de la SGM y una barbeta de la torreta de 16 pulgadas.

Recorrido Completo: las cuatro rutas completas, ofrecen 1.5 millas (2.4 kilómetros) de recorrido para explorar 200 de los 1600 compartimentos del buque.

Las recorridos se dividen por colores y se pueden combinar para una mayor experiencia (Instagram/@battleshipnj)

La historia del USS New Jersey

La construcción del BB-62 se completó el 7 de diciembre de 1942 en el Astillero Naval de Filadelfia, en el primer aniversario del ataque a Pearl Harbor, por unos US$150 millones.

Tras una larga y distinguida trayectoria, el USS New Jersey se dio de baja por cuarta y última vez el 8 de febrero de 1991, destacó Battleship New Jersey.

Su retiro fue complejo, aunque oficialmente no prestaba servicio, el 12 de febrero de 1995, el Congreso ordenó su breve reincorporación como unidad de movilización. Finalmente, se retiró por última vez el 4 de enero de 1999, tras ser reemplazado por el USS Iowa. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Líbano y el Golfo Pérsico.

El barco cuenta con una torre de mando extremadamente protegida (Instagram/@battleshipnj)

El 12 de septiembre de 1999, el buque inició su viaje final y regresó a Filadelfia el 11 de noviembre después de ocho años en reserva en Bremerton, Washington. Se restauró y en octubre de 2001, abrió sus puertas como un museo educativo y monumento conmemorativo en honor a todos los marineros que sirvieron a bordo.