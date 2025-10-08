Elecciones en Nueva Jersey: quién es Jack Ciattarelli, el republicano con raíces migrantes que busca destronar a Phil Murphy

El 4 de noviembre de 2025 se celebran las elecciones por la gobernación de Nueva Jersey. Entre los candidatos se ubica el Jack Ciattarelli, un miembro del Partido Republicano que sirvió en la Asamblea General de Nueva Jersey desde 2011 hasta 2018.

La historia de Jack Ciattarelli y sus estudios

Jack nació el 12 de diciembre de 1961 en Somerville, Massachusetts. Se crio en el municipio de Raritan, lugar al que emigraron sus abuelos a principios del siglo XX desde Valentano, Italia, según consignó la biografía de su sitio web.

Jack nació en Somerville y se crió en el distrito de Raritan, donde sus abuelos emigraron a principios del siglo XX. Instagram/@jack4nj

El candidato obtuvo su título en Contabilidad en Seton Hall, donde también obtuvo su maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés). Tras finalizar sus estudios, se consolidó como empresario y fundó dos compañías en Main Street, Nueva Jersey.

El inicio de la carrera política de Ciattarelli

Jack inició su carrera política en la década de los noventa, cuando formó parte del Consejo Municipal de Raritan (1990-1995) y de la Junta de Concejales del Condado de Somerset desde 2007 y 2011. Durante sus cargos, ocupó diversos roles de liderazgo, entre los que se destaca la presidencia del Consejo de Raritan.

A principios de los noventa, Jack formó parte del Consejo Municipal de Raritan Instagram/@jack4nj

En 2011, ganó las elecciones para la Legislatura del Estado de Nueva Jersey. Hasta 2018 representó al 16.º Distrito Legislativo, que incluye los municipios de los condados de Hunterdon, Mercer, Middlesex y Somerset. En la Asamblea Estatal, Jack formó parte del Comité de Instituciones Financieras y Seguros y del Comité de Profesiones Reguladas.

En 2017, Ciattarelli perdió su primer intento de ser candidato republicano a gobernador ante la entonces vicegobernadora Kim Guadagno, según consignó el medio estadounidense Whyy. Cuatro años después obtuvo la candidatura, pero perdió en las elecciones generales ante el actual gobernador Phil Murphy, que ganó con el 51.3% de los votos.

El actual gobernador ganó con 51.2 % frente a Ciattarelli, que obtuvo el 48% de los votos Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Las políticas principales de Jack Ciattarelli en caso de ganar la gobernación

A principios de junio de este año, Ciattarelli obtuvo la candidatura republicana con el 68% de los votos para la gobernación de Nueva Jersey. En esta segunda oportunidad, presentó un plan con más de diez medidas para “arreglar el estado”. Algunas de estas son:

Hacer que Nueva Jersey sea accesible

Ciattarelli busca limitar los impuestos a la propiedad y reducir el gasto estatal a un 30%. De esta manera, busca atraer a más jóvenes a mudarse al llamado Estado Jardín.

Fomentar la participación en elecciones justas y honestas

El candidato busca reforzar el sistema electoral en el estado. Para ello, exigirá a todos los votantes que presenten una identificación con foto en las urnas antes de emitir su voto y exigirá que todas las papeletas de los votos por correo se reciban antes de las 20 hs.

Política energética más accesible

Jack prevé mejorar una política energética integral. Para ello, derogará mandatos y plazos estatales “inasequibles” relacionados con las ventas de vehículos eléctricos, electrodomésticos, renovación y construcción de viviendas. Asimismo, planea retirar a Nueva Jersey de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés).