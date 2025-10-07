Elecciones en Nueva Jersey 2025: la promesa de Jack Ciattarelli si gana como gobernador

Jack Ciattarelli busca ganar la gobernación de Nueva Jersey con una propuesta ambiciosa: recuperar el control republicano en la Asamblea estatal y poner fin a más de dos décadas de dominio demócrata. Tras haber quedado a solo tres puntos de la victoria frente al actual gobernador Phil Murphy en 2021, el empresario y exlegislador se ilusiona con conseguir provocar un giro histórico en el equilibrio político del estado “Tenemos viento a favor”, consideró.

La apuesta de Ciattarelli para recuperar el control republicano en la Asamblea de Nueva Jersey

Ciattarelli sostuvo que esta elección representa una oportunidad inédita para los republicanos. Durante una entrevista reciente citada por Politico, recordó que en 2021 logró “dar vuelta ocho bancas en la Legislatura estatal con el viento en contra”. Esa noche, según señaló, fue “la más exitosa en 34 años para el Partido Republicano en Nueva Jersey”. Sin embargo, dos años después, sin su nombre en la boleta, ese espacio político perdió gran parte de esos avances. “Esta vez tenemos viento a favor”, enfatizó el candidato.

Ciattarelli apuesta obtener 13 bancas adicionales en la Asamblea estatal X (@wildstein)

En estos comicios, estarán en juego los 80 escaños de la Asamblea Estatal, donde los demócratas mantienen actualmente una mayoría de 52 a 28. Ciattarelli cree posible obtener 13 bancas adicionales, suficientes para revertir el control de la Cámara baja. Aun así, el Senado estatal, que no se renueva hasta 2027, seguiría bajo dominio del partido azul, por lo que un eventual triunfo del republicano derivaría en un Congreso estatal dividido.

La intención de Ciattarelli para tomar el control de la Cámara Baja

Uno de los ejes centrales de la campaña de Ciattarelli es la idea de “equilibrio”. En declaraciones a New Jersey 101.5, subrayó: “Nuestra política fiscal y nuestra política regulatoria necesitan mejor balance. Una mayoría republicana en la Asamblea sería algo saludable para Nueva Jersey después de 25 años de control demócrata”.

Para Ciattarelli, ganarle a Mikie Sherrill la gobernación y sumar escaños en la Asamblea servirá para llevar mayor equilibrio en las cuentas Canva

El exlegislador sostuvo que sus vínculos previos con la Asamblea le permitirían gobernar con eficacia, incluso si no logra una mayoría total. “Tengo relaciones, y eso marca la diferencia”, expresó. En esa misma línea, continuó: “No significa que vaya a comprometerme de manera perjudicial para Nueva Jersey, pero no olvidemos que el gobernador aquí es el más poderoso del país. Si la Legislatura no coopera, tengo mucho margen de acción”.

Para Ciattarelli, el desafío no solo radica en ganar la gobernación, sino en convencer a los votantes de que un gobierno compartido puede traer estabilidad económica. Su plataforma incluye la reducción de impuestos, la simplificación de los tramos fiscales y una reforma integral en la financiación educativa.

Distritos clave y efecto arrastre de Trump: a dónde deben apuntar los republicanos de Nueva Jersey

El mapa electoral, producto de un acuerdo bipartidista, muestra varios distritos en disputa. Según explicó Politico, el Democratic Legislative Campaign Committee (DLCC) identificó seis zonas de batalla: LD-3, LD-4 y LD-8, en el sur del estado; LD-11, en el condado de Monmouth; LD-16 y LD-38, en el condado de Bergen. Los demócratas ocupan ambas bancas en casi todos, salvo en el LD-8, donde el republicano Michael Torrissi comparte representación con la demócrata Andrea Katz.

Hay varios distritos en donde ambas bancas de la Asamblea pertenecen a los demócratas x.com/Jack4NJ

El desempeño de Donald Trump en Nueva Jersey en las últimas elecciones presidenciales alimentó el optimismo republicano, aunque no garantiza un arrastre suficiente.

En algunos distritos tradicionalmente demócratas, como el 19 en el condado de Middlesex, el presidente republicano perdió por escaso margen, y en el 36 llegó incluso a ganar por cerca de cinco puntos. Estos resultados podrían dar impulso a candidatos republicanos en elecciones locales.