Es dominicano, fue a la entrevista para la ciudadanía en Nueva Jersey y fue arrestado por una deuda: “Es un privilegio”
Durante la verificación de antecedentes, surgió un dato que puso en duda el “buen carácter moral” del solicitante; esto fue lo que definió el Uscis
- 5 minutos de lectura'
Un migrante dominicano se presentó días atrás en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey, para obtener la ciudadanía estadounidense y terminó detenido. Durante la entrevista de naturalización, un oficial detectó que tenía una orden de arresto por una deuda. El organismo remarcó que ser ciudadano de EE.UU. “es un privilegio”.
Un migrante es arrestado en Nueva Jersey cuando tramitaba su ciudadanía: qué dijo el Uscis
La agencia federal detalló en un comunicado, publicado en su cuenta de X el 10 de septiembre, que la detención ocurrió días atrás en la oficina central del Uscis de Nueva Jersey. Allí, un migrante dominicano acudió a una entrevista para obtener la ciudadanía de EE.UU. y quedó detenido.
El arresto, según indicó el documento emitido por el Uscis, se produjo durante la verificación de antecedentes. El oficial descubrió que el solicitante “tenía una orden de arresto vigente por falta de pago de manutención infantil”. De inmediato, se pidió intervención a las autoridades locales que ejecutaron la detención del individuo.
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no una escapatoria para quienes no cumplen con los estándares de buena conducta", se lee en el informe. Asimismo, se advirtió que “los delitos y la deshonestidad pueden bloquear el camino a la ciudadanía”, ya que “se requiere buen carácter moral”.
“Buen carácter moral”: qué significa y cómo lo evalúa el Uscis
El concepto de buen carácter moral es un requisito clave en los trámites de ciudadanía, aunque el Uscis no ofrece una definición exacta. El término se refiere al cumplimiento de leyes y principios que rigen la vida en Estados Unidos. Según su Manual de Políticas, este criterio funciona como un estándar de conducta.
La persona interesada debe probar que mantuvo buena conducta durante los cinco años previos a la presentación de la solicitud y hasta el juramento de lealtad. Sin embargo, comportamientos anteriores también pueden influir en la decisión de los funcionarios de inmigración.
En agosto pasado, el organismo federal difundió un memorando en el que anunció un enfoque más exhaustivo para evaluar la moralidad de los interesados. “Se requiere que los oficiales analicen el historial completo del solicitante y su evolución personal, no solo antecedentes penales”, señaló el comunicado.
En este sentido, consideró que otorgar la ciudadanía es “una de sus responsabilidades más sagradas”, porque implica incorporar a nuevos ciudadanos a la vida del país norteamericano. Por eso aclaró que no se trata solo de residir en territorio estadounidense, sino también de “ser un miembro activo y responsable de la sociedad”.
Qué se tiene en cuenta para demostrar un “buen carácter moral” ante el Uscis
El Uscis explica que, además de no cometer delitos, hay factores adicionales que se tienen en cuenta al evaluar “el buen carácter moral” de un solicitante de la ciudadanía estadounidense. Entre ellos se encuentran:
- Vínculos familiares y estabilidad en el hogar
- Historial penal y ausencia de condenas
- Educación e historial laboral
- Pago de impuestos y responsabilidad financiera
- Participación en actividades comunitarias
- Credibilidad del solicitante
- Tiempo de residencia en Estados Unidos
El cumplimiento de estos parámetros permite sostener la solicitud de naturalización bajo el criterio de buen carácter moral.
Conductas que impiden obtener la ciudadanía estadounidense, según el Uscis
El organismo enfatizó que la naturalización exige más que la ausencia de antecedentes. El requisito implica un análisis integral del comportamiento y las contribuciones sociales del solicitante. Entre las conductas que descalifican se encuentran:
- Delitos graves con prohibición permanente
- Fraude, uso de drogas o voto ilegal
- Conducir bajo los efectos del alcohol en reincidencia
- Acciones contrarias a la conducta ciudadana promedio, como infracciones reiteradas de tránsito u hostigamiento
La agencia recordó que el incumplimiento de la manutención infantil, como en el caso del dominicano en Nueva Jersey, constituye un obstáculo para avanzar en el trámite de naturalización.
Cabe aclarar que el Uscis también contempla instancias de “rehabilitación” para algunas de estas faltas, como por ejemplo:
- Pago de deudas por manutención infantil o impuestos atrasados
- Cumplimiento de condenas o libertad condicional
- Testimonios comunitarios que avalen un cambio de conducta
- Actividades de mentoría o reparación del daño
No obstante, estas alternativas no aplican en situaciones de delitos graves.
Otros requisitos para solicitar la ciudadanía de EE.UU.
La agencia establece también requisitos generales para la naturalización:
- Tener 18 años o más
- Ser residente permanente legal durante al menos cinco años
- Haber vivido en EE.UU. al menos 30 meses en ese período
- Haber residido en el estado o distrito correspondiente del Uscis al menos tres meses antes de la solicitud
Además, el solicitante debe demostrar conocimientos de inglés, historia y gobierno estadounidense. Existen excepciones para personas con discapacidad o para quienes superan cierta edad y acumulan largos períodos de residencia en el país.
