Gavin Newsom respaldó a Mikie Sherrill en Nueva Jersey tras el último movimiento de Trump: “Saben que van a perder”

El escenario político en Nueva Jersey se vio sacudido por un cruce de acusaciones. El gobernador de California, Gavin Newsom, intervino de manera directa en la contienda por la gobernación de ese estado para respaldar públicamente a la congresista y candidata demócrata Mikie Sherrill, luego de que se conociera la filtración de sus registros militares. El hecho, atribuido a un error de los Archivos Nacionales, pero vinculado políticamente a aliados de Donald Trump, abrió un nuevo capítulo en la disputa electoral con Jack Ciattarelli, el aspirante republicano que busca suceder a Phil Murphy.

El respaldo de Newsom a Mikie Sherrill y su crítica a la administración Trump

Newsom utilizó su cuenta de X para manifestar su postura en torno a esta polémica y acusó a la administración Trump de haber actuado de manera ilegal al difundir documentos privados de la demócrata. “Engañan, mienten y manipulan porque saben que van a perder. Tenemos que seguir denunciando esto”, escribió el mandatario estatal californiano.

Newsom estalló contra la administración Trump por la filtracion de datos x.com/GavinNewsom

Qué se sabe de la filtración de los archivos de Mikie Sherrill

La revelación periodística que dio origen a la reacción de Newsom partió de una investigación de CBS News, en la que se constató que una división de los Archivos Nacionales entregó de manera casi íntegra el historial militar de Sherrill a Nicholas De Gregorio, un aliado de Ciattarelli.

El hecho encendió alarmas porque podría constituir una violación a la Ley de Privacidad de 1974 y a las excepciones establecidas por la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Los documentos incluían datos extremadamente sensibles:

El número de Seguridad Social de Sherrill en casi todas las páginas.

Direcciones residenciales tanto de ella como de sus padres.

Información sobre seguros de vida.

Evaluaciones de desempeño militar.

Un acuerdo de confidencialidad con el gobierno de EE.UU. para proteger material clasificado.

Lo único que se mantuvo oculto fueron los números de Seguro Social de sus superiores. El error, según explicó Grace McCaffrey, portavoz de la Administración Nacional de Archivos y Registros, ocurrió porque un técnico no siguió los protocolos de seguridad, lo que derivó en la divulgación completa del archivo.

Los documentos filtrados incluían información extremadamente sensible Mariam Zuhaib - AP

La trayectoria militar de Sherrill y el vínculo con un escándalo de 1994

En medio de la polémica, resurgió una vieja historia vinculada a la Academia Naval. CBS indagaba si la actual congresista había tenido relación con un escándalo de 1994, en el que más de un centenar de cadetes fueron acusados de copiarse en un examen de ingeniería eléctrica.

Sherrill no estuvo implicada directamente, aunque admitió que no denunció a compañeros que habían hecho trampa, lo que le impidió participar en la ceremonia de graduación.

A pesar de esa sanción académica, se graduó formalmente y fue comisionada en la Armada el 25 de mayo de 1994. Su hoja de servicio refleja una carrera sin manchas e incluye la obtención de una Medalla al Mérito de la Marina en 1991 por salvar la vida de un compañero. Sirvió casi una década como oficial con altos estándares de distinción.

Sherrill apuntó contra la administración Trump por la filtración x.com/MikieSherrill

La reacción de Sherrill por la filtración de sus archivos y el contraataque republicano

Frente a la filtración, Sherrill arremetió: “Jack Ciattarelli y la administración Trump están utilizando ilegalmente mis registros con fines políticos, en una violación hacia cualquiera que haya servido a nuestro país. Ningún veterano está seguro de este tipo de ataques”.

Por su parte, Ciattarelli evitó dar declaraciones directas sobre el incidente, aunque en redes sociales cuestionó que la demócrata no apareciera en el programa oficial de graduación de 1994, algo que calificó como “impactante y perturbador”, según citó CBS.

El aliado de Ciattarelli, Nicholas De Gregorio, explicó que había pedido los registros a través de un procedimiento FOIA y que nunca imaginó recibir información tan delicada. “Cuando vi el número de Seguro Social me quedé en shock. Soy un tipo cualquiera y no debería haber tenido acceso a eso”, reconoció al medio citado.