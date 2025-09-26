Encuestas de Nueva York y Nueva Jersey: quiénes llevan la delantera en las próximas elecciones de noviembre

Un sondeo realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research para Fox News entre el 18 y el 22 de septiembre reveló un escenario favorable al demócrata Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. El legislador, identificado como demócrata socialista, se consolidó como el aspirante con mayor respaldo, lo que refleja el deseo de cambio en buena parte del electorado de la ciudad.

La encuesta indica que el 62% de los residentes está descontento con la dirección que lleva la ciudad. Esa insatisfacción se traduce en un fuerte reclamo de transformaciones profundas: tres cuartas partes de los encuestados pidieron cambios importantes en la administración, y Mamdani logró captar la mayoría de esos votantes.