Encuestas de Nueva York y Nueva Jersey: quiénes llevan la delantera en las próximas elecciones de noviembre
Los demócratas Zohran Mamdani y Mikie Sherrill sacan ventaja sobre Andrew Cuomo y Jack Ciattarelli respectivamente, pero el panorama no es idéntico
Las elecciones de noviembre se acercan y tanto en Nueva York como en Nueva Jersey los votantes ya empiezan a definir sus preferencias. Las encuestas más recientes muestran panoramas distintos en cada estado: mientras en la Gran Manzana un candidato aparece con una ventaja amplia, en el Estado Jardín la competencia por la gobernación se presenta mucho más ajustada.
Beacon Research/Shaw & Company Research: Mamdani amplía su ventaja en Nueva York
Un sondeo realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research para Fox News entre el 18 y el 22 de septiembre reveló un escenario favorable al demócrata Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. El legislador, identificado como demócrata socialista, se consolidó como el aspirante con mayor respaldo, lo que refleja el deseo de cambio en buena parte del electorado de la ciudad.
- Mamdani encabeza la contienda con el 45% de las preferencias entre los votantes registrados y con el 47% entre los probables votantes.
- Andrew Cuomo, exgobernador que se presenta como independiente, aparece en segundo lugar con 27% de apoyo entre registrados y 29% entre los probables votantes.
- Curtis Sliwa, representante del Partido Republicano, obtiene 11% en ambos segmentos.
- Eric Adams, actual alcalde que también se presenta como independiente, suma apenas 8% entre los registrados y 7% entre los probables votantes.
La encuesta indica que el 62% de los residentes está descontento con la dirección que lleva la ciudad. Esa insatisfacción se traduce en un fuerte reclamo de transformaciones profundas: tres cuartas partes de los encuestados pidieron cambios importantes en la administración, y Mamdani logró captar la mayoría de esos votantes.
Todas las encuestas en Nueva York durante septiembre
El trabajo de Beacon Research/Shaw & Company Research se suma a una serie de sondeos que, a lo largo de septiembre, consolidaron a Zohran Mamdani como favorito en la carrera por la alcaldía.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre) otorgó a Mamdani un 45%, frente al 25% de Cuomo, 9% de Sliwa y 8% de Adams.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre) reflejó un 43% para Mamdani, 28% para Cuomo, 15% para Sliwa y 6% para Adams.
- Marist College (8 al 11 de septiembre) mostró a Mamdani con 45%, seguido por Cuomo (24%), Sliwa (17%) y Adams (9%).
- Quinnipiac University (4 al 8 de septiembre) ubicó a Mamdani en 45%, Cuomo en 23%, Sliwa en 15% y Adams en 12%.
- Emerson College/PIX 11/The Hill (7 y 8 de septiembre) registró un 43% para Mamdani, 28% para Cuomo, 10% para Sliwa y 7% para Adams.
- Finalmente, The New York Times/Siena College (2 al 6 de septiembre) situó a Mamdani en 46%, Cuomo en 24%, Sliwa en 15% y Adams en 9%.
En todos los casos, la ventaja de Mamdani se mantuvo en un rango de entre 15 y 22 puntos, lo que refuerza la percepción de que, hasta ahora, su candidatura se encuentra en una posición sólida frente a sus rivales.
Clear Insights Group: Sherrill aventaja en Nueva Jersey
En Nueva Jersey, en cambio, el panorama luce más competitivo. Un estudio de Clear Insights Group, realizado entre el 20 y el 22 de septiembre y difundido por yes. every kid., mostró que la congresista demócrata Mikie Sherrill se ubica por delante del republicano Jack Ciattarelli.
- Sherrill concentra el 48% de intención de voto, mientras que Ciattarelli llega al 41%.
- El 10% de los encuestados permanece indeciso.
La misma investigación subraya que la educación es un tema central en la campaña. Un 69% de los votantes respalda la “libertad educativa”, es decir, políticas que den más opciones a las familias sobre dónde y cómo escolarizar a sus hijos.
Además, el 70% considera fundamental que el próximo gobernador mejore la educación K-12 y un 93% aseguró que este punto será determinante al emitir su voto en noviembre.
Todas las encuestas en Nueva Jersey durante septiembre
Al igual que en Nueva York, septiembre estuvo cargado de sondeos en Nueva Jersey, aunque en este caso los resultados fueron más dispares y marcaron una competencia muy ajustada.
- Emerson College/PIX 11/The Hill (22 y 23 de septiembre): Sherrill 43% y Ciattarelli 43%.
- Clear Insights Group/yes. every kid. (20 al 22 de septiembre): Sherrill 48% y Ciattarelli 41%.
- National Research, Inc. (16 al 18 de septiembre): Sherrill 45% y Ciattarelli 46%.
- Quinnipiac University (11 al 15 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 41%.
- National Research, Inc. (8 al 10 de septiembre): Sherrill 47% y Ciattarelli 44%.
- Quantus Insights (2 al 4 de septiembre): Sherrill 49% y Ciattarelli 39%.
La lectura de estos números permite concluir que, a diferencia de lo que ocurre en Nueva York, la disputa por la gobernación de Nueva Jersey se mantiene abierta y sin un claro favorito. Las encuestas alternaron entre márgenes estrechos y ventajas algo mayores, lo que refleja que cada punto puede ser determinante en la definición del próximo gobernador.
