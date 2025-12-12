Qué significa el código azul en Estados Unidos y dónde encontrar refugios en invierno en Nueva Jersey

Varios condados de Nueva York y Nueva Jersey activaron el código azul ante las bajas temperaturas que afectan distintas zonas de Estados Unidos. El frío extremo representa un riesgo para la población, especialmente para las personas sin hogar, por lo que se habilitaron refugios de emergencia para ofrecer resguardo.

Qué significa el código azul en EE.UU.

El estado de Nueva Jersey activó el código azul en varios condados debido a las temperaturas gélidas y tormentas invernales. La alerta se emite cuando el termómetro desciende por debajo de los 32°F (0°C)

Se prevé que el código azul en Nueva Jersey dure hasta el 18 de diciembre (Unsplash)

La disponibilidad de refugios y recursos puede cambiar rápidamente, por lo que una vez declarado el código azul, la información se difunde a través de redes sociales y medios locales, con detalles sobre fechas de activación y posible desactivación.

Dónde encontrar refugio en Nueva Jersey por el código azul

La Oficina para el Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) es la encargada de coordinar los centros de calentamiento en cada condado. Los horarios varían según la ubicación, por lo que se recomienda consultar el centro más cercano.

Abren refugios de calentamiento por código azul en Nueva Jersey (Freepik) FaustFoto

El código azul estará activo hasta el 18 de diciembre en ciudades como Sussex por las temperaturas extremas. Estos son los refugios disponibles, según la OEM:

Atlántico

Departamento de Desarrollo Familiar y Comunitario, Atlantic City

Faro de esperanza/Puerta roja (solo familias y residentes de Atlantic City)

Casa del Padre Benedicto junto a San Nicolás, Atlantic City

Sala Quaremba, Atlantic City

El lugar de Adelaida, Atlantic City (solo mujeres)

Misión de rescate de Atlantic City (diurno)

Casa del Pacto, Atlantic City (18 a 21 años)

Departamento de Policía de Pleasantville

Biblioteca sucursal del municipio de Egg Harbor

Biblioteca sucursal de Somers Point

Biblioteca sucursal de Ventnor

Bergen

Centro de Salud y Servicios Humanos del Condado de Bergen

Burlington

Junta de Servicios Sociales

The Beloved Project of New Jersey: Burlington Central y Oriental

The Beloved Project of New Jersey: Western Burlington/RT 38

Camden

Junta de Servicios Sociales del Condado de Camden

La casa de José (solo adultos; solo residentes de Camden)

Ministerios Nueva Vida

Departamento de Policía de Pennsauken

Edificio municipal de Barrington

Centro comercial Cherry Hill

Centro comunitario del municipio de Chesilhurst

Departamento de Policía de Lindenwold

Biblioteca del distrito de Haddon Heights

Edificio municipal de Gloucester

Tribunal del Salón Boro de Monte Ephraim

Salón Boro de Runnemede

Edificio municipal de Winslow Twp.

Essex

Centro de Mejora del Vecindario de Irvington (solo adultos solteros)

División de Asistencia y Beneficios Familiares, Newark

YMCA de Newark y alrededores (adultos solteros y familias)

Gloucester

División de Servicios Sociales

Centro de calentamiento del condado (Auditorio de Servicios Gubernamentales)

Bibliotecas de Glassboro, Greenwich, Logan, Mullica Hill, Newfield y Swedesboro

Hudson

Centro de calentamiento del condado de Hudson (solo adultos; abierto todos los días)

Centro de acogida Hudson Casa de GSCDC, Jersey City

Biblioteca pública gratuita de North Bergen

Biblioteca Kennedy de North Bergen

División de Bienestar del Departamento de Servicios Familiares

Morris

Oficina de Asistencia Temporal del Condado de Morris

Estación de bomberos de Victory Gardens

Ayuntamientos de Chester y Boonton

Centros comunitarios y de mayores de East Hanover

Equipo de primeros auxilios de Florham Park

Edificio municipal de Kinnelon

Centro comunitario de Morris Plains

Salem

Junta de Servicios Sociales

Primera Iglesia Bautista de Salem

Sussex

División de Servicios Sociales del condado

Bibliotecas: sucursal Dennis, Sussex-Wantage, Dorothy Henry, E. Louise Childs y sede principal

Union

Departamento de Servicios Sociales (oficina de Plainfield)

División de Servicios Sociales del Condado

Iglesia Bautista del Monte de los Olivos (solo residentes del condado)

Horarios de los refugios de calentamiento en Nueva Jersey

La oficina detalló los horarios y fechas en los que estarán disponibles los refugios de calentamiento durante la activación del código azul.

Por código azul en Nueva Jersey abren refugios (Freepik)