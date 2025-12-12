Qué significa el código azul en Estados Unidos y dónde encontrar refugios en invierno en Nueva Jersey
Ante las bajas temperaturas en el área se abrieron centros de calentamientos las 24 hs
Varios condados de Nueva York y Nueva Jersey activaron el código azul ante las bajas temperaturas que afectan distintas zonas de Estados Unidos. El frío extremo representa un riesgo para la población, especialmente para las personas sin hogar, por lo que se habilitaron refugios de emergencia para ofrecer resguardo.
Qué significa el código azul en EE.UU.
El estado de Nueva Jersey activó el código azul en varios condados debido a las temperaturas gélidas y tormentas invernales. La alerta se emite cuando el termómetro desciende por debajo de los 32°F (0°C)
La disponibilidad de refugios y recursos puede cambiar rápidamente, por lo que una vez declarado el código azul, la información se difunde a través de redes sociales y medios locales, con detalles sobre fechas de activación y posible desactivación.
Dónde encontrar refugio en Nueva Jersey por el código azul
La Oficina para el Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) es la encargada de coordinar los centros de calentamiento en cada condado. Los horarios varían según la ubicación, por lo que se recomienda consultar el centro más cercano.
El código azul estará activo hasta el 18 de diciembre en ciudades como Sussex por las temperaturas extremas. Estos son los refugios disponibles, según la OEM:
Atlántico
- Departamento de Desarrollo Familiar y Comunitario, Atlantic City
- Faro de esperanza/Puerta roja (solo familias y residentes de Atlantic City)
- Casa del Padre Benedicto junto a San Nicolás, Atlantic City
- Sala Quaremba, Atlantic City
- El lugar de Adelaida, Atlantic City (solo mujeres)
- Misión de rescate de Atlantic City (diurno)
- Casa del Pacto, Atlantic City (18 a 21 años)
- Departamento de Policía de Pleasantville
- Biblioteca sucursal del municipio de Egg Harbor
- Biblioteca sucursal de Somers Point
- Biblioteca sucursal de Ventnor
Bergen
- Centro de Salud y Servicios Humanos del Condado de Bergen
Burlington
- Junta de Servicios Sociales
- The Beloved Project of New Jersey: Burlington Central y Oriental
- The Beloved Project of New Jersey: Western Burlington/RT 38
Camden
- Junta de Servicios Sociales del Condado de Camden
- La casa de José (solo adultos; solo residentes de Camden)
- Ministerios Nueva Vida
- Departamento de Policía de Pennsauken
- Edificio municipal de Barrington
- Centro comercial Cherry Hill
- Centro comunitario del municipio de Chesilhurst
- Departamento de Policía de Lindenwold
- Biblioteca del distrito de Haddon Heights
- Edificio municipal de Gloucester
- Tribunal del Salón Boro de Monte Ephraim
- Salón Boro de Runnemede
- Edificio municipal de Winslow Twp.
Essex
- Centro de Mejora del Vecindario de Irvington (solo adultos solteros)
- División de Asistencia y Beneficios Familiares, Newark
- YMCA de Newark y alrededores (adultos solteros y familias)
Gloucester
- División de Servicios Sociales
- Centro de calentamiento del condado (Auditorio de Servicios Gubernamentales)
- Bibliotecas de Glassboro, Greenwich, Logan, Mullica Hill, Newfield y Swedesboro
Hudson
- Centro de calentamiento del condado de Hudson (solo adultos; abierto todos los días)
- Centro de acogida Hudson Casa de GSCDC, Jersey City
- Biblioteca pública gratuita de North Bergen
- Biblioteca Kennedy de North Bergen
- División de Bienestar del Departamento de Servicios Familiares
Morris
- Oficina de Asistencia Temporal del Condado de Morris
- Estación de bomberos de Victory Gardens
- Ayuntamientos de Chester y Boonton
- Centros comunitarios y de mayores de East Hanover
- Equipo de primeros auxilios de Florham Park
- Edificio municipal de Kinnelon
- Centro comunitario de Morris Plains
Salem
- Junta de Servicios Sociales
- Primera Iglesia Bautista de Salem
Sussex
- División de Servicios Sociales del condado
- Bibliotecas: sucursal Dennis, Sussex-Wantage, Dorothy Henry, E. Louise Childs y sede principal
Union
- Departamento de Servicios Sociales (oficina de Plainfield)
- División de Servicios Sociales del Condado
- Iglesia Bautista del Monte de los Olivos (solo residentes del condado)
Horarios de los refugios de calentamiento en Nueva Jersey
La oficina detalló los horarios y fechas en los que estarán disponibles los refugios de calentamiento durante la activación del código azul.
- Atlantic: Del 11 al 15 de diciembre, de 23.00 a 10.00 hs
- Bergen: Del 11 al 15 de diciembre, de 20.00 a 18.00 hs
- Burlington: Del 11 al 15 de diciembre, de 19.00 a 7.00 hs
- Camden: Del 11 al 14 de diciembre, de 19.00 a 7.00 hs
- Cape May: Del 11 al 15 de diciembre, de 18.00 a 6.00 hs
- Gloucester: Del 11 al 14 de diciembre, de 18.00 a 6.00 hs
- Hudson: Del 11 al 16 de diciembre, de 19.00 a 7.00 hs
- Morris: Del 11 al 15 de diciembre, operativo 24 horas
- Ocean: Del 11 al 13 de diciembre, de 18.00 a 8.00 hs
- Salem: Del 11 al 16 de diciembre, de 18.00 a 6.00 hs
- Sussex: Del 11 al 18 de diciembre, de 18.00 a 12.00 hs
- Union: Del 11 al 14 de diciembre, de 19.00 a 8.00 hs
