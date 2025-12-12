Cuándo nevará en Nueva York: llega el aire ártico y la primera acumulación de la temporada

Nueva York se prepara para el primer episodio de nieve acumulada de la temporada a partir del viernes y, especialmente, entre el sábado por la noche y la mañana del domingo. El avance de varias perturbaciones, la llegada de aire ártico y el paso de un sistema frontal crearán las condiciones para nevadas ligeras y bandas de precipitaciones más intensas en sectores específicos, según anticiparon distintas oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Ciudad de Nueva York: nieve ligera desde el sábado por la noche

Las proyecciones de la oficina de Nueva York indicaron que, tras un viernes muy frío, el sábado presentará una moderación térmica relativa. Sin embargo, el ingreso de un nuevo pulso de aire helado volverá a activar la posibilidad de nieve.

El frío continuará en las llanuras del norte y el Medio Oeste Unsplash

Según detalló el NWS, la noche del sábado se convertirá en el momento clave para que comiencen los primeros copos con capacidad de acumulación, en especial hacia la madrugada del domingo.

La agencia explicó que el flujo de viento del oeste el viernes permitirá que las máximas apenas superen el punto de congelación, mientras que las sensaciones térmicas permanecerán en los 20°F (−6°C).

Con el debilitamiento del viento hacia la noche, los valores mínimos descenderán a rangos entre 19°F (−7°C) y 29°F (−1°C), según la zona.

Hacia el sábado, el viento del suroeste ayudará a que las temperaturas escalen hacia los 40°F (4°C) en la franja costera, con 35°F (1°C) a 39°F (4°C) en el interior. Sin embargo, la llegada de una onda corta más activa durante la noche alterará ese breve alivio térmico.

El NWS remarcó que “el potencial de nieve aumentará tarde en la noche”, especialmente en la mitad oriental del área bajo su jurisdicción.

Allí, las nevadas se presentarán de forma más consistente, mientras que a lo largo de la costa se espera una breve mezcla invernal antes del establecimiento de la precipitación pura gracias al ingreso de aire más frío.

El NWS enfatizó que el episodio se mantendrá dentro de parámetros moderados y que la acumulación prevista se ubicará entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) en los sectores donde la precipitación se organice mejor.

Albany: algunas acumulaciones menores desde el sábado por la tarde

En la región bajo la responsabilidad del NWS Albany, que abarca el Valle del Hudson, los sectores aledaños a la capital estatal y zonas montañosas del este, el escenario se mostrará menos contundente que en el sur del estado.

La agencia describió un patrón frío y seco entre el viernes y el sábado por la mañana, seguido por un aumento en la probabilidad de precipitaciones invernales hacia el sábado por la tarde y la noche.

Temperaturas previstas por el NWS Albany NWS

La oficina de Albany anticipó que el sistema responsable de este episodio avanzará con una inclinación positiva, lo que dificultará un fortalecimiento significativo del fenómeno sobre el noreste del estado.

Por ese motivo, la nieve estimada se mantendrá en valores menores. El NWS precisó que “las acumulaciones se situarán por debajo de la pulgada (2,5 centímetros)” debido a la limitada humedad disponible y la menor eficiencia del ascenso atmosférico.

Buffalo: bandas de efecto lago con acumulaciones más importantes

El oeste del estado vivirá un panorama más activo, especialmente en sectores influenciados por los lagos Erie y Ontario. La oficina del NWS Buffalo describió un ambiente predispuesto a nevadas más intensas debido al paso de varias irrupciones frías y a la presencia de un flujo persistente que favorecerá la formación de bandas de nieve por efecto lago.

Aunque buena parte del episodio más fuerte se concentrará entre jueves y viernes, el fin de semana volverá a reactivar las posibilidades de acumulación.

El NWS Buffalo anunció que se espera el impacto de la nieve por efecto lago NWS

A partir del sábado por la mañana, el avance de un frente frío ligado a un sistema tipo Clipper reforzará la inestabilidad sobre las aguas del lago Erie.

Esta configuración creará un pulso de nieve mejorada por el lago, capaz de dejar “un par de pulgadas”, según el NWS Buffalo, en condados como Erie, Niagara y el noroeste de Chautauqua.

Hacia la tarde, ese mismo frente trasladará el núcleo de nevada hacia el noreste, con posibilidad de algunos centímetros adicionales en el condado de Jefferson.

Una vez que el sistema cruce la región, el viento girará hacia el oeste durante la noche, lo que reorganizará nuevamente la estructura de las bandas provenientes del lago Ontario.

El NWS subrayó que, con un flujo bien alineado y humedad suficiente, se perfilará “la posibilidad de un evento significativo de nieve lacustre al este del lago Ontario”, especialmente sobre el Tug Hill.

Si bien la agencia advirtió que aún habrá incertidumbres respecto del tiempo de permanencia sobre una misma franja, el potencial de acumulación será considerable.