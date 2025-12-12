Alerta de frío en NYC: el número oficial al que debes llamar ya mismo si tu apartamento no tiene calefacción

Ante la alerta de frío en la ciudad de Nueva York por las temperaturas de inicios de esta semana y las que se acercan en los próximos días, los inquilinos deben recordar que tienen derecho a calefacción y agua caliente en sus departamentos. Según las normas de la Gran Manzana, los dueños de edificios están obligados a proveerlas y se enfrentan a multas y sanciones civiles si no cumplen.

El número para que inquilinos de Nueva York denuncien si no tienen calefacción o agua caliente

De acuerdo con lo que establece el gobierno de Nueva York, quienes no cuenten con este servicio en sus hogares deben llamar al 311 para reportarlo. A partir de allí, comienza un proceso en el que se debe solucionar el problema.

El mensaje del gobierno de la ciudad de Nueva York con la alerta de frío y el recordatorio sobre las reglas de calefacción en los apartamentos Captura

Las propias autoridades de la Gran Manzana recordaron la normativa a través de una publicación en X: “Neoyorquinos, se acerca otro fin de semana gélido. Dondequiera que vivas en la ciudad, tienes derecho a un hogar cálido. Si tienes problemas con la calefacción o el agua caliente, llama al 311 para reportarlo“.

Los edificios de Nueva York deben brindar calefacción y agua caliente a todos los inquilinos

Sin importar la temperatura que se presente, según el sitio web oficial, la obligación de agua caliente se aplica durante todo el año. Por otro lado, la calefacción debe estar disponible en un período específico.

Estas son las claves de la normativa:

Los inquilinos deben tener agua caliente a una temperatura mínima constante de 120° F (48 °C) los 365 días del año.

los 365 días del año. En el período del 1° de octubre al 31 de mayo , denominado como la “ temporada de calefacción ”, los edificios deben brindar servicio para calentar el hogar.

, denominado como la “ ”, los edificios deben brindar servicio para calentar el hogar. De 6 a 22 hs y si la temperatura exterior cae por debajo de los 55 °F (12 °C), la vivienda debe poder llegar al menos a 68 °F (20 °C) .

y si la temperatura exterior cae por debajo de los 55 °F (12 °C), la vivienda debe poder llegar al menos a . Por su parte, de 22 a 6 hs del día siguiente, el termómetro de los apartamentos debe alcanzar como mínimo 62 °F (16 °C).

Las reglas de temperatura de los apartamentos que establece Nueva York para la "temporada de calefacción" HPD de Nueva York

Cuando no se cumplan estas condiciones, el inquilino debe llamar al 311 o reportarlo en línea mediante la web o la app para dispositivos móviles. Una vez que se realiza un informe, las autoridades comienzan el proceso para resolverlo.

Qué sanciones puede aplicar Nueva York a dueños que no proporcionen calefacción y agua caliente

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD, por sus siglas en inglés) interviene en estos casos. El primer paso es contactar al dueño del edificio para notificarle el problema y luego hablar con el inquilino para verificar si se solucionó.

Nueva York obliga a los edificios a brindar calefacción a los inquilinos durante el invierno TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

En caso de que esto no ocurra, un inspector se acercará a la vivienda y comprobará la situación. Si el propietario no se compromete a resolver el problema, el HPD utilizará el Programa de Reparación de Emergencia para contactar a empresas privadas participantes y llevar a cabo la obra necesaria.

El costo de la reparación, más sanciones económicas por demora, recaerán en el dueño que está en falta. Las multas son las siguientes:

Entre US$250 y US$500 por día para cualquier violación de la norma.

para cualquier violación de la norma. De US$500 a US$1000 diariamente por cada falta subsiguiente en el mismo edificio.

Si el dueño no paga el monto correspondiente, se enfrenta a la apertura de un proceso judicial.