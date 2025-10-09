Quién ganó el segundo debate para la gobernación en Nueva Jersey: ¿Mikie Sherrill o Jack Ciattarelli?

El segundo y último debate por la gobernación de Nueva Jersey enfrentó al republicano Jack Ciattarelli y a la demócrata Mikie Sherrill, en un intercambio que expuso las profundas divisiones políticas del estado. En el escenario del New Brunswick Performing Arts Center, ambos candidatos lanzaron acusaciones personales, discutieron sobre sus trayectorias y confrontaron sus vínculos con figuras nacionales como Donald Trump.

Donald Trump, el eje central del debate entre Ciattarelli y Sherrill en Nueva Jersey

Según el análisis de CNN, el debate reflejó un enfrentamiento más personal que programático, donde la figura de Donald Trump dominó gran parte de la discusión. El medio destacó que Ciattarelli no solo defendió abiertamente al presidente, sino que también le otorgó una calificación “A” por su gestión.

Jack Ciattarelli calificó con una "A" la presidencia de Trump x.com/Jack4NJ

Mikie Sherrill aprovechó ese momento para trazar una línea divisoria clara entre ambos. Lo acusó de ser “100% MAGA” y de no mostrar señales de confrontar con el mandatario. La candidata demócrata apuntó al impacto económico de las tarifas comerciales de Trump y a cómo los costos suben para los habitantes de Nueva Jersey.

El debate también se volvió personal cuando Sherrill defendió su historial militar, después de que se difundieran indebidamente sus registros de la Academia Naval. Según CNN, la candidata explicó que no participó en su ceremonia de graduación porque no delató a algunos compañeros implicados en un escándalo de trampas, y acusó al equipo de Ciattarelli de estar detrás de la filtración de esos documentos.

El momento explosivo en el debate de Nueva Jersey: los opioides

El medio NJ.com subrayó el carácter combativo del debate, marcado por un intercambio verbal que se tornó casi personal. El punto más tenso llegó cuando Mikie Sherrill acusó a Ciattarelli de haber “matado a decenas de miles de personas” al lucrar con materiales que, según ella, minimizaron los riesgos del consumo de opioides. La acusación se refirió a una antigua empresa del republicano, Galen Publishing, que produjo contenidos financiados por la industria farmacéutica.

Un momento tenso se dio cuando Sherrill acusó a Ciattarelli de matar a miles de personas por el consumo de opioides Instagram/@mikiesherrill

Ciattarelli respondió indignado: “Deberías avergonzarte”. Entonces, la candidata insistió en que la información que su compañía divulgó contribuyó a que más personas accedieran fácilmente a opioides.

El medio también destacó que las encuestas muestran una contienda ajustada, con algunos sondeos que evidencian un empate técnico, mientras que otros le otorgan a Sherrill una ventaja de hasta ocho puntos.

El debate más feroz de la campaña por la gobernación de Nueva Jersey, según analistas

Para Fox News, el segundo debate fue una muestra de la intensidad de la carrera electoral en uno de los pocos estados que celebran elecciones de gobernador el año posterior a las presidenciales. El medio describió el intercambio como “acalorado” y “ácido”, siempre con el dominio de acusaciones cruzadas y una constante referencia a Donald Trump.

Fox News remarcó que el debate fue también un espejo del peso de Trump en los comicios estatales. Ciattarelli, quien recibió el respaldo del presidente, insistió en que “es mejor tener una relación con quien ocupe la Casa Blanca”.

Un análisis sostuvo que Sherrill salió mejor posicionada del debate X/@MikieSherrill

¿Quién ganó el debate en Nueva Jersey?:

Aunque la mayor parte de medios y analistas se limitaron a analizar el debate sin dar a un claro vencedor, el portal Insider NJ ofreció una lectura distinta y mucho más favorable a Mikie Sherrill, al asegurar que “ganó con amplitud” el debate.

Según su análisis, la candidata demócrata se mostró firme, preparada y con un plan claro para reducir el costo de vida, mientras que Ciattarelli “lució desesperado” e intentó desviar la atención de su pasado empresarial.

Asimismo, ese sitio destacó las propuestas concretas de Sherrill: declarar una “emergencia estatal” para frenar los aumentos de servicios públicos y promover una estrategia energética mixta que incluya energía solar, almacenamiento de baterías y expansión de la generación nuclear.