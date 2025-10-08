Quién va ganando en Nueva Jersey, ¿Sherrill o Ciattarelli? Lo que dicen las encuestas de la elección a gobernador
Los sondeos más recientes anticipan una competencia ajustada en los comicios estatales de noviembre, con un escenario polarizado entre la demócrata y el republicano
Cuenta regresiva para las elecciones en Nueva Jersey, donde este 4 de noviembre de 2025 los residentes de ese estado elegirán al futuro gobernador y vicegobernador, escaños para la Asamblea General y otros cargos locales. Las últimas encuestas anticipan una jornada electoral reñida entre los dos principales candidatos: el republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill.
Qué se vota en las elecciones de Nueva Jersey de 2025
Los votantes del Estado Jardín encontrarán una boleta diversa en los centros de sufragio. La composición exacta dependerá del condado y de la jurisdicción donde cada persona esté registrada, ya que no todos los distritos incluyen los mismos cargos. En algunos aparecerán también las juntas escolares, parte de las elecciones locales que se celebrarán en paralelo.
A nivel estatal, además de los cargos de gobernador y vicegobernador, la elección incluirá la renovación total de la Asamblea General, integrada por 80 legisladores. Actualmente, los demócratas controlan 52 bancas frente a 28 de los republicanos. Además, Ballotpedia informó sobre una elección especial en el distrito 35 para ocupar una vacante legislativa.
Nueva Jersey: los candidatos a gobernador y vicegobernador en las elecciones 2025
Cuatro fuerzas políticas competirán por la gobernación de Nueva Jersey:
- Partido Demócrata: Mikie Sherrill, congresista por el distrito 11, encabeza la boleta junto a Dale Caldwell, presidente de Centenary University y exintegrante de la junta escolar de New Brunswick. Según consta en su sitio web, la exoficial de la Marina cursó estudios en la Academia Naval de EE.UU., obtuvo una maestría en la London School of Economics y un doctorado en leyes por la Universidad de Georgetown.
- Partido Republicano: Jack Ciattarelli, exlegislador estatal y candidato en 2021, compite nuevamente junto a Jim Gannon, sheriff del condado de Morris desde 2017, como compañero de fórmula. El aspirante conservador integró la Asamblea General de Nueva Jersey entre 2011 y 2018 y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.
- Partido Libertario: Vic Kaplan y Bruno Pereira conforman la dupla de este espacio, con una plataforma centrada en un gobierno más reducido y una mayor defensa de las libertades individuales, de acuerdo con la información publicada en su sitio web.
- Partido de los Trabajadores Socialistas: Joanne Kuniansky se presenta junto a Craig Honts. Su campaña se enfoca en temas de sindicalismo, justicia social y derechos laborales.
Sherrill vs. Ciattarelli: qué dicen las últimas encuestas
El sondeo más reciente de Quantus Insights, realizado entre el 29 y el 30 de septiembre, mostró una contienda cada vez más pareja por la gobernación de Nueva Jersey. Mikie Sherrill cosechó un 48,1% de apoyos frente al 45,8% de Jack Ciattarelli, una diferencia de apenas 2,3 puntos, muy inferior a los diez puntos que la congresista había registrado en la medición previa de la misma firma. Entre los votantes independientes, el republicano logró una ventaja de 13 puntos, un avance que explica gran parte del acortamiento en la brecha general.
La demócrata aventaja entre las mujeres (52% contra 40%), mientras que su contrincante domina entre los hombres (52% contra 43%). En el grupo de 45 a 64 años, Ciattarelli lidera por seis puntos, aunque Sherrill mantiene el control en los demás segmentos etarios. Además, la brecha educativa se mantiene: los votantes universitarios se inclinan hacia la liberal (52% a 41%), mientras que los no universitarios hacia el conservador (50% a 45%). Entre los afroamericanos, ella mantiene un 61% de apoyo, aunque un 15% sigue indeciso.
