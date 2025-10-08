Quién va ganando en Nueva Jersey, ¿Sherrill o Ciattarelli? Lo que dicen las encuestas de la elección a gobernador

Los votantes del Estado Jardín encontrarán una boleta diversa en los centros de sufragio. La composición exacta dependerá del condado y de la jurisdicción donde cada persona esté registrada, ya que no todos los distritos incluyen los mismos cargos. En algunos aparecerán también las juntas escolares, parte de las elecciones locales que se celebrarán en paralelo.

Estos son los cargos que se eligen en estas elecciones en Nueva Jersey 2025 Kena Betancur/Getty Images/AFP (Photo by KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KENA BETANCUR� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A nivel estatal, además de los cargos de gobernador y vicegobernador, la elección incluirá la renovación total de la Asamblea General, integrada por 80 legisladores. Actualmente, los demócratas controlan 52 bancas frente a 28 de los republicanos. Además, Ballotpedia informó sobre una elección especial en el distrito 35 para ocupar una vacante legislativa.