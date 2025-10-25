Nueva York o Texas: cuál tiene más calidad de vida para los migrantes, según la IA

Los migrantes atraviesan un contexto incierto en Estados Unidos producto de las duras políticas de la administración Donald Trump. Ante este escenario, un análisis de inteligencia artificial determinó que Nueva York supera a Texas en calidad de vida para los extranjeros en EE.UU. Entre las principales variables ponderadas se encuentran sus políticas inclusivas, su red de servicios públicos y las condiciones sociales que favorecen la integración.

Por qué Nueva York es uno de los estados con mejor calidad de vida para migrantes, según la IA

De acuerdo con GPT-5 de OpenAI, el Estado Imperial se posiciona como el estado con mayor calidad de vida para migrantes en 2025, principalmente por su sólida estructura institucional, sus políticas inclusivas y su red de servicios públicos orientados a la diversidad.

Nueva York es uno de los estados con mejor calidad de vida para los extranjeros Foto de valor kopeny en Unsplash

Para justificar su decisión, compartió datos brindados por American Immigration Council, donde los inmigrantes representan el 23,1% de la población estatal y casi el 28% de la fuerza laboral, lo que los convierte en un componente esencial de la economía y la identidad neoyorquina.

Esta alta participación fomenta políticas más inclusivas y la creación de programas locales que facilitan la integración, desde la obtención de licencias de conducir hasta el acceso a atención médica y educación pública sin importar su estatus.

Por otro lado, recopiló información de NYC Health Department que muestra que los foráneos en Nueva York tienen una esperanza de vida promedio de 83,5 años, superior a la de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, lo que evidencia un entorno con condiciones de salud pública sólidas y redes comunitarias que promueven bienestar social.

El estado se destaca por sus políticas en favor de la inmigración, lo que mejoran la calidad de vida Canva

Al compararlo con Texas, la IA también advierte que el Estado de la Estrella Solitaria presenta limitaciones en cuanto a redes de servicios sociales específicas para migrantes, mayor heterogeneidad regional en normas de protección y quizá menor acceso universal a programas de soporte para personas sin estatus legal.

¿Cuál es la ciudad de Nueva York con mejor calidad de vida para ChatGPT?

Dentro del estado, la ciudad de Nueva York fue destacada por la herramienta como la urbe con mayor calidad de vida, según los análisis de la inteligencia artificial y datos oficiales de organismos como el U.S. Census Bureau y el Encuesta de la Comunidad de EE.UU. (ACS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el NYC Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA, por sus siglas en inglés), la ciudad ofrece más de 200 programas públicos adaptados a comunidades, que incluyen desde educación para adultos hasta asistencia legal gratuita para quienes enfrentan procesos migratorios.

La ciudad de Nueva York tiene una gran calidad de vida para los foráneos NY Vision Zero

En materia de seguridad, la ciudad también presenta avances notables. Los informes de oficiales del gobierno local muestran una reducción en asesinatos (45,5%), robos (5,4%) y agresiones graves (6,2%) entre mayo de 2024 y el mismo mes, pero de 2025; aunque la tasa de violaciones experimentó un incremento del 25,9%.

El análisis elaborado por ChatGPT se basa en datos públicos y comparaciones estadísticas, pero no mide situaciones individuales ni contextos específicos dentro de cada localidad. Las cifras reflejan tendencias generales y pueden variar con el tiempo, según políticas locales, cambios económicos o decisiones judiciales.